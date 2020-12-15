«الصحة»: 231 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146449 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 912 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3180 حالة. وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4963 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1185625 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت امس شفاء 263 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142357 حالة.

