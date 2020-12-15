«الهلال الأحمر» وزَّع كسوة الشتاء

وطن النهار

وزعت جمعية الهلال الأحمر امس 1500 حقيبة شتوية على عمال النظافة في منطقة صبحان ضمن حملة «كسوة الشتاء لصالح العمالة في الكويت». وقالت أمين عام الجمعية مها البرجس في تصريح لـ «كونا» ان هذه الخطوة تمت في إطار سعي الجمعية الدائم إلى ان يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من الفئات المحتاجة اذ اختارت شريحة العمال من ذوي الدخل المحدود. وأضافت ان من اهداف توزيع حقيبة كسوة الشتاء على هذه الشريحة حماية العمال من البرد القارس وتسهيل عملهم وإشعارهم بالاحساس بظروفهم والوقوف الى جوارهم، مؤكدة حرص الجمعية على اداء دورها الاجتماعي لخدمة كل شرائح المجتمع. وبينت البرجس ان نشاطات الجمعية تمتد إلى المستويات المحلية والدولية، مبينة ان العطاء الكويتي للمحتاجين مستمر لخدمة الانسانية.

من جانبها قالت مديرة ادارة المساعدات المحلية مريم العدساني في تصريح مماثل لـ «كونا» ان هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي، موضحة ان حقيبة كسوة الشتاء تتضمن العديد من الملابس الشتوية التي توفر الدفء وتحمي من المطر.

وأعربت عن شكرها للمتبرعين ودعمهم لجهود الهلال الأحمر الكويتي داعية المواطنين والقطاع الخاص ورجال الاعمال إلى تعزيز هذا الدعم.

