loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

افتتاح «خدمة المواطن» في جمعية المحامين


افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام فرع مركز خدمة المواطن في جمعية المحامين، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية إلى التحديث والتطوير وتوفير الوقت والجهد على المواطن.
وقال النهام في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن المشروعات التنموية لوزارة الداخلية تستهدف تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة المراجعين من خلال الوصول إليهم في أماكن تجمعهم.
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس وفقا للبيان إن مركز خدمة المواطن في جمعية المحامين يقدم مجموعة من الخدمات في مكان واحد بما ييسر على المواطن.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة