افتتاح «خدمة المواطن» في جمعية المحامين

وطن النهار

افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام فرع مركز خدمة المواطن في جمعية المحامين، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية إلى التحديث والتطوير وتوفير الوقت والجهد على المواطن.

وقال النهام في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن المشروعات التنموية لوزارة الداخلية تستهدف تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة المراجعين من خلال الوصول إليهم في أماكن تجمعهم.

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس وفقا للبيان إن مركز خدمة المواطن في جمعية المحامين يقدم مجموعة من الخدمات في مكان واحد بما ييسر على المواطن.

