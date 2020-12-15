«الإطفاء» سيطرت على حريق مصنع ألمنيوم «الري»

وطن النهار

سيطرت فرق الإطفاء على حريق اندلع في مصنع لأعمال الألمنيوم بمنطقة الري. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها امس «ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات في تمام الساعة 6:08 صباحا وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والصليبخات والسالمية والإسناد وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة إطفاء للموقع في غضون خمس دقائق».

وأضافت «إن فرق قوة الإطفاء العام باشرت بمكافحة الحريق وتوزيع الفرق في جميع الاتجاهات لمنع امتداد ألسنة اللهب التي كادت تلتهم مصنع ملابس ملاصقا للمبنى وعددا من الورش والمباني الأخرى المجاورة، فيما بلغت مساحة الحادث ما يقارب الـ 1000 متر مربع.

وتمت السيطرة على الحادث من دون وقوع إصابات بشرية حيث اقتصرت الأضرار على الماديات».

وأوضحت أن فرق التحقيق وقطاع الوقاية قد باشرت بعملها لمعرفة أسباب الحادث.

