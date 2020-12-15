بلدية حولي: تحرير 319 مخالفة و134 إنذاراً

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م. أحمد الهزيم أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الادارات خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تحرير 319 مخالفة، توجيه 134 انذارا و تنبيها لبقالات في السكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم بعد الكشف على 788 محلاً. وقال الهزيم في تصريح صحافي ان الفرق الرقابية كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الهزيم الى أن مفتشي الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق قاموا بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة في المحافظة، فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا الى غسيل وتعقيم 11550 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة الى جانب رفع 131 مركبة وقارب مهملة وسكراب والافراج عن 61 سيارة.

