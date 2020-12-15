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«الهندسة» أطلقت مسابقة لـ «الثانوية»


أطلقت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت المسابقة الهندسية الثامنة لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس وزارة التربية والتي ستقام عبر القنوات والمنصات الإلكترونية الذكية لتطبيق الاشتراطات الصحية وحفاظًا على سلامة المشاركين. وبهذه المناسبة ذكر مقرر اللجنة المنظمة للمسابقة د. سلطان العنزي من قسم الهندسة الكهربائية أن المسابقة تعد إحدى المبادرات الذكية التي تهدف لرعاية العقول الشابة ودعم الأفكار الخلاقة ورعايتها لغرس مفاهيم علمية وهندسية وبيئية، بالإضافة إلى تشجيع طلبة المرحلة الثانوية للإبداع والابتكار وتحفيزهم على إبراز مواهبهم ومهاراتهم وخلق جيل شبابي مفكر ومبدع. وبين د. العنزي أن من أهم أهداف هذه المسابقة هو تعريف طلبة المرحلة الثانوية بالمفاهيم الهندسية الأساسية مما يسهم بإنشاء جيل واعد يهتم بمنهجية التفكير والبحث العلمي، مؤكداً أن المسابقة جاءت انطلاقاً من مفهوم الاعتزاز بخدمة المجتمع عامة وأبنائنا الطلبة خاصة، ولتعزيز مفهوم الاستدامة الراسخ في استراتيجية كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.


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