التفنن في إسقاط القيادات

آراء

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) (الإسراء/ 53).

الاختلاف أمر طبيعيّ، وهو سنّة من سنن الله في خلقه، لذا نرى النّاس يختلفون في أديانهم ومذاهبهم وأفكارهم، وفي نظرتهم إلى القضايا، وفي أساليبهم وتوجّهاتهم، ولو شاء الله ألا يختلفوا لما اختلفوا.. وهذا ما أشار إليه الله سبحانه عندما قال: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ...) (هود/ 118). ولكنّ الله سبحانه لم يشأ لهذه الاختلافات أن تتحوّل إلى فتن وتوترات ونزاعات وتفنن في إسقاط القيادات من قبل بعض الفئات والجهات، لذلك دعا الناس بقوّة إلى التنبّه إلى كلماتهم في أحاديثهم وخطاباتهم وعبر وسائلهم الإعلاميّة ومواقع التواصل، وعندما يتحاورون أو يتخاصمون، فيجب أن يعمدوا إلى الأحسن في القول، والأحسن في الحوار، والأحسن في التعامل مع ما يصدر عن الآخرين من إساءات.. وحثّهم على الابتعاد عن كلّ كلام مسيء ومستفزّ.. وإلى هذا أشار الله سبحانه وتعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ).

لقد دعا الله سبحانه في هذه الآية النّاس إلى أن يتخاطبوا بالأحسن، لأنّ الشيطان يلتمس سقطاتهم وعثرات ألسنتهم، فيخلق العداوة والبغضاء فيما بينهم. وقال سبحانه لمن يتحرّك في خطّ الدعوة، وللذين قد يدخلون في حوار مع من يختلفون معهم: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل/ 125). هذا السلوك هو الذي عبَّر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وفي كلّ مراحل دعوته، رغم الإساءات التي تعرَّض لها، ولذا عندما قيل له وهو في قمّة المعاناة: ادعُ على المشركين.. قال: «إني لم أبعث لعّاناً، وإنّما بعثت رحمة»، وهو القائل: «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وهذا هو الأسلوب الذي انتهجه الإمام عليّ (عليه السلام) في معركة صفّين، فهو عندما سمع أصحابه يسبّون أهل الشّام كردّ فعل على سبّ هؤلاء لعليّ (عليه السلام) ولمن معه، خاطبهم قائلاً: «كفّوا عمّا بلغني عنكم من الشّتم والأذى. فقالوا: ألسنا محقّين؟ قال: بلى. قالوا: ومَنْ خالفنا مبطلين؟ قال: بلى. قالوا: فلِمَ منعتنا من شتمهم؟ فقال: كرهت أن تكونوا سبّابين».

وأمّا البديل: «ولكن لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبِّكم إيّاهم: اللّهمّ احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتّى يعرف الحقّ من جهله، ويرعوي عن الغيّ والعدوان من لهج به».

وهذا المبدأ هو ما حرص عليه العلماء والمراجع الواعون في فتاوى دينيّة شرعيّة، عندما حرَّموا في الدائرة الإسلاميّة، وفي الدائرة الإنسانيّة، الإساءة بالسّباب أو اللّعن لرموز المسلمين الآخرين، وكلّ من يختلف معهم في الدّين أو الفكر أو الموقف، رغم الاختلافات والتحفظات عما يصدر عنهم.

وهم في ذلك عندما أطلقوا فتاواهم، لم ينطلقوا من مجاراةٍ للآخرين، بل من فهمهم لأخلاقيّة الإسلام، ووعيهم العميق لمدلول كلام الله سبحانه الّذي يدعو إلى عدم السبِّ، حتى لو وصل الأمر إلى المشركين الذين أعلن الله الحرب عليهم، فقال تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) (الأنعام/ 108)، ومن منهج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام)، في سيرتهم ومواقفهم وكلماتهم، ومن وعيهم بأنّ هذا الأسلوب لا يفيد، فالسبّ يستجرّ سبّاً، واللّعن يستجرّ لعناً، ومن خشيتهم من تداعيات السبّ على أرض الواقع، وهذا ما نراه اليوم بأمّ أعيننا.

إنّنا في عصر الفتن، بحاجة إلى من يئدها، لا من يسعّرها، وإلى من يبرّد القلوب، لا من يثير مكامن الحقد فيها، وهذا لا يتمّ إلا بالكلمة الطيّبة التي تقرّب القلوب، وتعزّز أواصر الوحدة، وتزيل التوترات والأحقاد من النفوس، فبهما نعبِّر عن إيماننا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت»، وهو ما هدانا الله إليه: (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) (الحج/ 24)، وهو الذي يبقى في الدنيا وتأتي نتائجه في الآخرة: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا) (إبراهيم/ 24).

