اليـوم هـو المستقبـل

آراء

الموقع دولة الكويت والتاريخ الثلاثاء الموافق 15/12/2020م والحدث هو المشهد الاخير من العرس الديموقراطي الكويتي حيث تم اعلان الـ50 نائبا كممثلين عن الشعب الكويتي وتم بالأمس اعلان اعضاء الحكومة الرشيدة الجديدة واليوم سيتم اختيار رئيس السلطة التشريعية ونائبه وباقي الهيكل الاداري لبيت الشعب ولجانه، ولذا نقول ان اليوم هو الذي سيتمم رسم خارطة المستقبل القريب ان اعتبرنا عمر البرلمان الجديد هو اربع سنوات قادمة والعمر للجميع ان شاءالله.

ولكوننا نعيش اليوم الثلاثاء 15/12/2020م يوم المستقبل كما ذكرنا يجب علينا كمواطنين بسطاء من اهل الكويت من فئة الغالبية الصامتة ان نقول ونذكر اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الجدد بأمنياتنا وطموحاتنا وآمالنا وفق نص الاية (9) من سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم «فذكر ان نفعت الذكرى» صدق الله العلي العظيم، ولأن حديثنا اليوم عن المستقبل القريب وهي الاربع سنوات القادمة فالمطلوب منهم كثير وهم على قدر من المسؤولية ان ارادوا العمل حيث إن المواطن ينتظر منهم الكثير وأولها حل القضية الاسكانية لكافة الطلبات المتراكمة التي تنتظر الفرج من عند الله وتصحيح وضع التعليم العام واصلاح التعليم الخاص بما يخدم الطالب الكويتي لكونه عماد المستقبل واختيار التخصصات التي يحتاجها الشارع الكويتي من خريجي المستقبل واعادة الصحة لوزارة الصحة العامة وزيادة الكوادر الكويتية فيها بكل التخصصات حتى يكون «دهنا في مكبتنا»، والعمل الحقيقي والفعلي على علاج التركيبة السكانية المقلوبة رأسا على عقب بحيث يكون الكويتي هو الرقم الاكبر في الاحصاء مثلما وعدت الحكومة السابقة ان تكون النسبة 70% كويتيين و30% وافدين وفق جدول زمني وخطة واضحة ومعلنة لذلك، ومنها يتم العمل على تكويت الوظائف العامة والقيادات بكافة القطاعات الحكومية وجعل الاعتماد الاكبر على المواطن الكويتي الذي يعد من افضل الكوادر البشرية إن منح الثقة والفرصة، وانهاء أو تقليص بقدر الامكان المستشار الوافد واستبداله بالمستشار المواطن لأن أهل مكة أدرى بشعابها و«ولد بطني يعرف رطني» اي المواطن الكويتي هو الاعرف باحتياجات اهله من الكويتيين وهو الاقرب لهم والاعرف باحتياجاتهم، وجعل كويت المستقبل هي كويت الكويتيين وترتيب التعليم المهني والاكاديمي بشكل خاص يخدم كويت المستقبل بكافة الوظائف العليا والدنيا وتغيير الثقافة العامة للعمل بحيث لا يوجد عمل يعيب المواطن الكويتي مهما بلغ صغره لكوننا نحتاج كل انواع الأعمال والمهن، والعمل تحت شعار لا ضر ولا ضرار من حيث تحديد الاسعار للسلع الاساسية والكمالية بحيث لا تضر جيب المواطن البسيط ولا تضرر التاجر بحيث يكون هامش الربح بالقدر المعقول وغير المبالغ فيه وأن يفعل دور ادارة حماية المستهلك بشكل واقعي وصحيح وان يتبدل حالها التي هي فيه اليوم لأن الغلاء بات فاحشا ولم يمس فقط الجيوب بل حرق اصحاب هذه الجيوب التي تعتمد كليا على الراتب الشهري المحدود والمقسم لأمور عديدة، فالرقابة على الاسعار وتحديد هوامش الربح بات ضروريا جدا لما نحن فيه من غلاء، والأهم من كل هذا هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين مواطن ومواطن وتتم عودة النائب البرلماني لدوره الصحيح، هو الرقابة والتشريع فقط ولا يتحول النائب الى مخلص معاملات ويأخذ حق هذا المواطن لذاك المواطن، وان يختفي نظام البراشوت من الجهات الحكومية والتعيينات القيادية ويكون بيت الشعب (مجلس الامة) هو للشعب بوظائفه واعماله، ولذا نتمنى ككويتيين ان نبدأ من الاعلى للأسفل حيث تكويت كل الوظائف الاستشارية بداية برمز الشعب ومنها لكافة القطاعات الحكومية وبعدها تعمم على القطاع الخاص وأن ننهي مقولة ان الكويتي لا يعمل ولا ينتج لكونها عبارة من تأليف المستفيد من استبعاد الكويتي عن كل المهام والاعمال ونخلق مكانها عبارة ما ينفع الكويت الا الكويتي ومال الكويت الا اهلها.

والتمني منا ككويتيين للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن ترفقوا بنا نحن اهل البلد ونكون همكم الأول والاوحد كما تقول التصريحات الخاصة بكم الوطن والمواطن هو همنا وهدفنا فتكفون خلونا صدقا همكم وهدفكم ولكن ان بقينا على ما نحن فيه يكون حالنا لا طبنا ولا غدا الشر والمستقبل المنتظر رمادي كما كان ماضينا القريب، وهذي الكويت صل على النبي والحين ما عاد عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها ممن كل سوء وضرر ويصبح المواطن الكويتي هو الاهم والمهم ويكون اليوم هو المستقبل، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو وضع المجلس الجديد؟ الجواب كأنه مجلس يقدح من رأسه بس وأنت يا مواطن أعقل وأركد.

