حوسة الرئاسة.. إنجاز بالتعاون

آراء

أغلبية المواطنين ما عندهم سالفة غير سالفة رئاسة مجلس الأمة، نسوا أو تناسوا الأولويات وماذا يريدون من المجلس خلال المرحلة المقبلة؟.

في السابق لم يكن هناك أي اهتمام أو أمنيات لرئيس معين بل «اللي يجي حياه الله». هل تساءلت لماذا هذا الاهتمام بسالفة رئيس المجلس؟ ولماذا أصبحت أولوية عند الاغلبية الشعبية؟ ولماذا أصبح الناس يفكرون ويتمنون وصول فلان الى رئاسة المجلس ولا يريدون فلاناً للرئاسة؟ وهذا لأن الرئيس في السابق كان يقف على مسافة واحدة من الجميع ويعطي كل ذي حق حقه للنواب وحسب اللائحة الداخلية للمجلس والجميع سواسية بالتعامل ولا ينحاز لمجموعة ضد أخرى ودائما يعمل لصالح من انتخبه وهو الشعب، كما أنه يتعاون مع الحكومة لمصلحة الشعب. وأنا أرى أن الرئيس هو عضو مجلس أمة وله صوت واحد حاله كحال بقية النواب، واللائحة الداخلية للمجلس هي التي تفرض وتحدد علاقته مع النواب وبامكان النواب تحديد أداء الرئيس ويعدلونه اذا تم الخروج عن اللائحة الداخلية، وللعلم ان أي تعاون بين الرئيس والنواب ستكون نتائجه على الشعب ايجابية وستقر كل القوانين التي يتمناها، ومن ثم يأتي أيضا التعاون مع السلطة التنفيذية لأن التعاون اذا تم بين السلطتين أيضا فسيكون لمصلحة المواطن وستقر كل القوانين التي يتمناها.

ان القضية قضية مصلحة وطن ومواطن واقرار مايتمناه وليست قضية عناد وتصفية حسابات وخلافات شخصية تصفى داخل قاعة عبدالله السالم، فبتعاون النواب مع بعضهم أولا وتعاونهم مع الحكومة ثانيا سيتحقق الأفضل للبلاد والعباد ويتحقق مايتمناه المواطن خلال المرحلة المقبلة، أما بدون تعاون بين النواب أنفسهم أو مع الحكومة «لاطبنا ولاغدى الشر» ولهذا فانني أدعو وغيري كثيرون الى بداية مرحلة عنوانها التعاون والانجاز لصالح الوطن والمواطن وهذا لن يتحقق الا بالتعاون.

وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدعو الله أن يزيل هذا الوباء عنا وعن العالم بأسره.

