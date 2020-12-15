الدقة أم البلاغة في التعبير..؟!

آراء

الدّقة في التعبير الشفهي والتحريري.. غير البلاغة فيه..!

وأرى أن الأخيرة هي الأهم، لتحقيق المتعة والفائدة من النص الأدبي المقروء أو المسموع أو المكتوب.. فإن تكون دقيقاً.. شيء حسن.. لكن الأحسن أن تكون بليغاً.

حتى في الحياة الخاصة، عليك ألا تكون دقيقاً في كل الأحوال.. ولا سيما مع أهلك ومعارفك وأصدقائك: وإلّا تعبت وأتعبت..!

مصداقا لقول شاعرنا العربي بشّار بن برد:

فإذا كنت في كل الأمور معاتبا

صديقك لن تلق الذي لا تعاتبه

فعش واحدا أو صل أخاك فإنه

مقارف ذنب مرّة ومجامله

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

والشاهد:

لا تعاتب كثيراً وعلى كل صغيرة وكبيرة مشّيها .. سهلها..الله يوفقك..!

لا تقف عند الصغائر.. كي لا تصغر..! كبّر عقلك.. وسّع صدرك.. لتكبر..!

وعندنا مثل فلسطيني يقول: يابوي؛ علّمني التفاهة.. قال له: تعال للفاضية واتصدى لها.. !

يعني اعمل من الحبّة قبّة.. على رأي إخواننا المصريين ... كبِّر الصغيرة.. وضخّم القميئة.. وطوّل القصيرة ..

المهم : الدّقة.. في اللغة العربية.. يعتبرها البعض مزيّة فيها.. لكن البعض الآخر - وأنا منهم - لا أعتبرها كذلك!

وعليه؛ فإن من الأفضل، أن نبتعد في دروسنا للغة العربية في مدارسنا عنها..

ولنأخذ مثالاً: نحن ندرّس الطالب.. أن أي تغيير في حركة أو بنية الكلمة يمكن أن يغيّر معناها، ونعقّده بقولنا له: إذا اختلف المبني اختلف المعنى.. مثل: البر بكسر الباء والبَر يفتح الباء والبَر بضم الباء، يجعل لكل منها معنى مختلفاً عن الآخر؛ فالأولى بالكسر تعني الوفاء فنقول: «بِر الوالدين واجب» والثانية بفتح الباء تعني الخلاء، فنقول «ارتياد البَر في الربيع ممتع» أما في الثالثة بضم الباء فتعني القمح فنقول: البُر غذاء للإنسان.

والحلم بكسر الحاء غير الحلم بضم الحاء..! والشّمال بكسر الشّين غير الشّمال بفتح الشّين..!

وفي لغتنا: الخلق بكسر الخاء وفتحها وضمّها.. ولكل منها معنى خاص.

وإذا لفظت : الثروة اللّغوية بفتح اللام المشددة، خطأ والصحيح بضمها، نسبة إلى اللّغة... وليس إلى اللغو من الكلام الذي لا قيمة له، أو فائدة منه..! والمناخ بفتح الميم غير المناخ بضم الميم..!

مثل هذه المهارات اللغوية اللسانية.. وهى بالعشرات يدرسها طلبة مدارسنا وخصوصاً في المرحلة الثانوية.. ويمتحنون فيها.. في كل فصل دراسي...مع أنها مهارات لغوية معقّدة.. من شأنها أن تعقّد حياتهم الخاصة..!

فلماذا ندرّسها للنشء ونعتبرها من أسرار اللغة العربية؟!

أنا لا أعرف.. !

فهل تعرف أنت عزيزي القارئ - ولك الأجر والثواب؟!

