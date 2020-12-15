آراء

هو الموت، الذي يفرّق الناس كي يجمعهم، ويجمعهم كي يفرّقهم، الحقيقة الكبرى التي توقظ النيام، والواقعة المثلى التي ترهب العظام.. فلولا الموت لما اجتمعنا، ولولاه لما تفرقنا.. هو اجتماع الأضداد في الحياة، ونهاية فلسفتها في عبورنا نحو الخلود.. في موت الآخر كلّ واحد منّا يفقد جزءا من نفسه، من حبه، من ذاكرته، ومن أحلامه.. كأنّ الإنسان لا يموت دفعة واحدة، بل يموت بموت الأجزاء، فكلَّما رحل حبيب مات جزء، وكلّما غادرنا صديق مات جزء، وكلّما قُتل حلم، مات جزء، وكلّما غابت قامة مات جزء آخر، وكلما ضعف ووهن البدن تموت أجزاء وأجزاء.. إلى أن يأتي الموت الأكبر؛ ليجد جميع الأجزاء ميتة، فيحملها جميعاً ويرحل..! هذا على مستوى النفس والبدن، أمّا الروح فتلك قصّة أخرى، وأمّا الأثر الصالح والذكر الحسن؛ فإنّهما الحقيقة التي تبقى تمشي بين الناس، وتحفر في ذاكرة الأجيال خلوداً وكرامة.

وهذا ما حصل معي، فمنذ عشرين عاماً تقريباً وأنا أزور الكويت الحبيبة مرّة في السنة على الأقل، وفي زياراتي العشرين لم ألتقِ الشيخ حسن دشتي رحمه الله..! لكنّني عرفته، نعم عرفته من خلال أنجاله البررة، خاصة أخي وصديقي نجله علي (أبو عمّار) الذي تعرّفت إليه في القاهرة، أيضاً منذ عشرين عاماً.

ولما كانت ألسنة الناس أقلام الحق كما ورد في الأثر؛ فإنّني تعرّفت إليه وعرفته أكثر من خلال ذكرهم للشيخ حسن بالخير والفضل والكرم والتديّن والإيثار والشجاعة، فضلاً عن العصامية التي كانت علامته الفارقة، ولطالما اقترنت بذكره في كلّ محفل يذكر فيه.. ولله درّ المتنبي حيث قال:

ذِكرُ الفَتى عُمرُهُ الثاني وَحاجَتُهُ

ما قاتَهُ وَفُضولُ العَيشِ أَشغالُ

فكم من عمر عاش الشيخ حسن دشتي في حياته، فما بالك بعد رحيله إلى ربّه وقد أسلم الروح طاهراً نقياً، وهو الذي دخل إلى قبره في ليلة الجمعة المباركة؛ دخول الأولياء الذين خلعوا رداء الجسد الطيني لترتدي أرواحهم الرداء النوراني في حضرة ربّ غفور رحيم، وملائكة كرام مقربين.

نعم، رحل الرجل العصامي الذي نشأ يتيماً بعد أن توفي والده الحاج محمد دشتي وهو في العاشرة من عمره، ممّا اضطره للعمل في دكان والده الكائن في سوق الكويت، والذي أصبح سوق المباركية فيما بعد؛ ليعيل الأسرة المكوَّنة من أمّ ثكلى وثمانية أطفال بعد رحيل معيلهم الوحيد.

لكن الشيخ حسن لم يتوانَ عن متابعة تحصيله العلمي رغم صغر سنه وتحمّله لمسؤولية كبيرة، فقد تابع دروسه في الفترة المسائية حتى الثانوية العامة.

وتمضي الأيام، وتصول وتجول، والرجل يكدح في الحياة حتى استلامه وظيفة في مجلس الأمّة الكويتي عام 1967م. وبقي على رأس عمله طيلة عشرين سنة حتى العام 1987م.

ومرض القلب الذي داهمه عام 1985م. لم يمنعه من متابعة أعماله الخيرية في إعالة الأيتام والمحتاجين، والمساهمة في بناء المساجد التي فاقت 22 مسجداً، كذلك كانت مساهماته في تشييد الحسينيات والمدارس والمستشفيات ومغاسل الموتى وتزويج الشباب المحتاج الذين فاق عددهم 2500 شاب في الكويت وخارجها، من غير تمييز بين مذهب أو دين أو جنسية.. الشيخ حسن كان ينفق لله في سبيل خدمة الإنسان كقيمة ومسؤولية بغض النظر عن مذهبه أو دينه أو عرقه، وكان يشترط في كل عمل برّ يقوم به ألا يذكره اسمه ولو تلميحاً، هذا عدا رفضه لكلّ المناصب التي عرضت عليه طيلة حياته.. وهو الذي ما برح يقول للحاضرين بعد كل دفن: « اعملوا لهذا القبر، اعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.. وكفى بالموت واعظاً».

الشيخ حسن الذي تصدّى لإمامة المصلين في أكثر من مسجد في الكويت، منها: مسجد شعبان و مسجد الإمام الحسن (ع)، كان بعد كل صلاة يعظ الناس بالمبادرة إلى عمل البر واستباق الخيرات، ويشدّد على صلة الأرحام والتكافل بين الناس، حتى صارت هذه الموعظة من سماته المشهودة بين الناس.

أمّا ما كان يصله من هدايا عقد القران خلال فترة عمله كمأذون شرعي؛ فكان ينفقه بالكامل في خدمة الحسين سيد الشهداء (ع).

ويُحسب للشيخ حسن دشتي أنّه لم يغادر الكويت البتّة طيلة فترة غزو صدام حسين الغاشم لها عام 1990م.، بل انبرى لجمع التبرعات وإغاثة الملهوفين والمرضى، وتأمين حاجيات الأسر المحتاجة، والتي كان بعضها شبه محاصر، لكن الأمر الذي خلّده في ذاكرة الكويتيين كان تصديه لدفن معظم شهداء الكويت بعد تجهيزهم على أكرم وجه وتكفينهم والصلاة على جثامينهم، كذلك كان الأمر بالنسبة لبقية الموتى من أبناء وطنه المحتل يومها، وهذا موثّق لدى الحكومة الكويتية، وفي عدّة إصدارات وكتب صدرت بعد التحرير، منها كتاب « انتصار الإرادة الكويتية» لمؤلفه غازي الخلف.. الأمر الذي عرّض الشيخ حسن للمضايقات والتحقيق وحتى الاعتقال أكثر من مرة من قبل جلاوزة صدام.

وكان من حبّه لوطنه أن رفض نزع لوحة سيارته الكويتية واستبدالها بلوحة عراقية، لأنّه كان يرى في هذا الأمر اعترافاً بالمحتل، وإقراراً بشرعيته، فبقيت سيارته الخاصة مركونة في مرآب منزله طيلة فترة الاحتلال، وحسبه أنّه كان ينتقل بسيارة الإسعاف الخاصة بنقل جثامين الشهداء والموتى بشكل عام.

حقّ للشيخ حسن أن نقول: إنّ معظم نهاراتك المتعبة أيام الاحتلال كنت قضيتها متنقلاً بين المقابر مع نفر قليل من الصحب كي تدفن شهداء الكويت بالكرامة التي يستحقون، ولَعَمري هذه من المآثر التي لا تنسى خاصة عند ذوي الشهداء.

هكذا رجال لا يموتون، بل مناياهم تضاعفهم على امتداد الزمن، ويبقون ذاكرة حاضرة، وقدوة حسنة لكلّ جيل يأتي.

وبهذه السيرة العطرة، يكون الشيخ حسن دشتي قد عبر الموت ولم يعبره الموت.. والسلام.

بيروت 10/12/2020

