اقتصاديون لـ «النهار»: حكومة قادرة على مواجهة الأزمات

مال وأعمال

حسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اختيارات حكومته الثانية، بتغييرات طالت أكثر من 80 بالمئة من الحقائب الوزارية، وركزت التوليفة الجديدة على الحقائب الاقتصادية باختيارات فنية بحتة قادرة على تنفيذ حلول جذرية لمشاكل مزمنة عانى منها الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاءت نسبة التغيير في الحقائب الاقتصادية 100% كانت حقائب التجارة والمالية والنفط هي الأكثر توفيقاً في الاختيار كون أصحاب تلك الحقائب أصحاب خبرات كبيرة في الوزارات التي تم تعيينهم عليها، وهو ما يعني أن المشكلات بالنسبة لهم معروفة والحلول المطلوبة تنتظر التنفيذ من جانبهم. وأكد عدد من المتخصصين والمسؤولين أن التشكيلة الحكومية المعلنة تحمل الكثير من التفاؤل والتطلعات لتحسين بيئة الأعمال والقضاء على المشكلات المزمنة التي طال انتظار علاجها.

وبينوا في تحقيق أجرته « النهار» أن الخبرات الفنية والسير الذاتية للوزراء الجدد تعتبر شهادة مرور تمكنهم من تحقيق تطلعات وآمال المواطنين وبناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق الرفاهية للأجيال القادمة. وشددوا على أن التعاون بين السلطتين بات أولوية ملحة في ظل الآمال الكبيرة والعريضة التي حملتها أصوات الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة، والتي كان عنوانها الأبرز الإصلاح أساس الاختيار والقضاء على الفساد هو أبرز الأهداف والسعي نحو بناء اقتصاد متوازن هو الأهم في مسيرة التنمية والبناء، بعد أن أثبتت التجربة أنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد في بناء الاقتصاد وأن بناء الأوطان أهم بكثير من المصالح الضيقة التي ينادي بها البعض على حساب المال العام. وفيما يلي التفاصيل..

قضايا شائكة

في البداية، أشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان إلى أن التشكيلة الحكومية المعلنة تحمل في طياتها بصمة فنية بامتياز في العديد من القضايا وتضع المتخصصين، كل في مكانه، وهو الأمر الذي تحتاج إليه الكويت في المرحلة المقبلة، في ظل الأزمات والقضايا الشائكة التي يمر بها الوضع الاقتصادي حالياً.

وبين الوزان أن هناك الكثير من التحديات التي ستواجهها الوزارة الجديدة، إلا أن الكفاءات الفنية التي تضمها تلك الوزارة، خاصة في الحقائب الاقتصادية، مبعث أمل في تجاوز التحديات وإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل اقتصادية مزمنة.

ولفت أن هناك قضايا ملحة بحاجة لحلول عاجلة، أبرزها تنظيم التركيبة السكانية وإصلاح سوق العمل ومواجهة عجز الميزانية وشح السيولة وتراجع الايرادات النفطية والتعامل مع قضية تنوع مصادر الدخل والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية المؤجلة.

وأضاف أن المطلوب في المرحلة القادمة العمل على تحقيق التعاون البناء بين الحكومة والمجلس من أجل تلبية تطلعات ورغبات المواطنين الطامحة نحو بناء تنمية اقتصادية مستدامة تعزز وتطور الأوضاع الاقتصادية في مختلف المجالات.

رؤى وتطلعات

وبدوره، أوضح أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن الحكومة ليس بها قيادة اقتصادية والكويت بحاجة إلى قيادة اقتصادية قادرة على تحقيق الرؤى والتطلعات التنموية للمواطنين. وأفاد الغانم أن الكويت تمر في المرحلة الحالية بصعوبة اقتصادية وتحتاج لرؤية فنية قادرة على تخطي الأزمات الحالية التي تواجهها. واستدرك الغانم بالقول: مطلوب الاهتمام بالأمور المالية والفنية القادرة على تجاوز الأزمات وتحقيق الرؤى الاقتصادية المطلوبة في المرحلة المقبلة.

جيدة ومتوازنة

أوضح الرئيس التنفيذي في شركة أوتاد العقارية وعضو المجلس الأعلى للبترول الأسبق محمد حمود الهاجري أن الوزارة جيدة ومتماسكة وذلك من خلال استعراض الأسماء والسير الذاتية لمن تولوا الحقائب الوزارية.

وأضاف الهاجري أن الوزارة بتركيبتها الحالية تستطيع أن تواجه المجلس الجديد، كونها تشكيلة فنية خاصة ما يتعلق بالحقائب الاقتصادية والمالية، فوزير المالية ووزير التجارة والشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين الذين لديهم تجارب سابقة في المجالين الاقتصادي والتمويل وكذلك وزير النفط هو عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها كأجهزة فنية. وقال أستبشر خيراً بتلك الوزارة وأساس العمل بين السلطتين سيتضح في الفترة القادمة.

وزارة الاقتصاد والتخطيط

ومن جانبه، تمنى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل لحكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد النجاح والتوفيق.

وقال: نتمنى أن تحقق تلك الحكومة طموحات المواطنين وخاصة أننا نمر في مرحلة صعبة. وفيما يتعلق برأيه في التشكيلة الحالية، أشار زينل إلى أنه كان يتمنى لو أن خصصت وزارة للاقتصاد والتخطيط، متمنياً من مجلس الأمة أن يتعاون مع الحكومة من تحقيق الأهداف المشتركة وعدم الحكم على الحكومة مقدماً.

ملبية للطموحات

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على ان التشكيلة الحكومية المعلنة ملبية للطموحات الاقتصادية المعلنة من قبل الحكومة ؛ كونها تضم وجوها اقتصادية طالما نادت بالإصلاحات المالية والإدارية المحققة لرؤية كويت جديدة 2035.

وبين الطبيخ ان تلك التشكيلة تحمل في طياتها الدفع بقوة بمشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر كونه حلم الكويت في تحقيق تنمية مستدامة قادرة على خلق الفرص الاستثمارية واستيعاب الوظائف التنموية والدفع باستراتيجية تنويع مصادر الدخل. ولفت الطبيخ ان المطلوب في الفترة القادمة تناغم السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الرؤى التنموية التي طال انتظارها والتي تستهدف في مجملها تحسين بيئة الأعمال ووضع الكويت على الخريطة العالمية وتعزيز المصدات المالية للميزانية.

لا تلبي الطموح

وأشار الخبير الاقتصادي علي النمش إلى أن الحكومة المعلنة لا تلبي التطلعات وتغيب عنها الكفاءات الاقتصادية المطلوبة لتجاوز الصعاب التي يعانيها الاقتصاد، متوقعاً وقوع الكثير من الأزمات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

