«زين» حصدت 6 جوائز في حفل «جائزة الكويت للإبداع»

مال وأعمال

حصدت «زين» ست جوائز في مجالات الإبداع ضمن فعاليات «جائزة الكويت للإبداع – عن السنة الثامنة»، وذلك على هامش الحفل الافتراضي للملتقى الإعلامي العربي، الذي تم تنظيمه هذه المرة عبر تقنية الاتصال المرئي بمُشاركة نُخبة من الإعلاميين، وصُناع المحتوى التلفزيوني والرقمي في العالم العربي تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وفازت الشركة في فئات الإعلان التلفزيوني والرقمي، ومجالات العلاقات العامة، وأفضل تطبيق إلكتروني حكومي «شلونك»، وذلك تقديراً لتميّز رسالتها الإعلامية والإعلانية، ونشاطها المستمر في صناعة المحتوى الهادف المتصل بجميع الفئات المجتمعية في جميع المناسبات والأحداث خلال العام 2020. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الجوائز الست التي حصدتها شملت فئة التأثير عن إعلانها لشهر رمضان المُبارك «مواساة زين - لن ينسانا الله» من إنتاج Joy، وفئة الأعمال الوطنية عن إعلانها لاحتفالات العيد الوطني «قِف علوّاً» من إنتاج Joy، وفئة التأثير عن إعلانها لعيد الفطر « افتح الأبواب» من إنتاج Joy، وفئة الفكرة عن إعلانها عن دور الأم خلال جائحة كورونا «أمي الجندي المجهول» من إنتاج سنيار، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل تطبيق حكومي عن تطبيق «شلونك» الذي طورته الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وجائزة الإبداع في العلاقات العامة التي قدّمتها للرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي.

وبينت «زين» أن الحفل السنوي الذي أقيم هذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود والاشتراطات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، شهد تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي. الجدير بالذكر أن جائزة فئة الإبداع عن إعلان «زين» لشهر رمضان المُبارك «مواساة زين - لن ينسانا الله»، جاءت بعد أن تصدّر هذا الإعلان مُحرّكات البحث على نطاق إقليمي وعالمي واسع، واعتلى قائمة الأكثر بحثاً ومشاهدة على منصات Google وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تخطى الإعلان الذي يستغرق 2.35 دقيقة الـ 12 مليون مشاهدة خلال مدة قصيرة من إطلاقه، وحصد حتى الآن تخطت مشاهدته ما يقارب الـ 40 مليون مُشاهدة. ونالت فكرة إعلان «مواساة زين» استحساناً واسعاً، عكسه التفاعل العالمي الإيجابي مع الرسالة النبيلة التي طرحتها الشركة في هذه الظروف الاستثنائية، فالصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا في العالم دون استثناء، جعلت كلمات الإعلان تصل إلى القلب قبل العقل، فجاءت كلمات «لن ينسانا الله»، و«وسيغنينا به عن سواه» لتكشف حالة الرجاء والأمل التي تمر بها شعوب العالم، وهي تتصدى لشراسة هذه الجائحة.

وشهد طاقم العمل اعتذارات كثيرة بسبب التخوف من انتشار ?يروس كورونا، إلا أن فريق العمل في الشركة نجح في التغلب على هذه التحديات، لاستكمال هذه الرسالة الإنسانية، خصوصاً وأن الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الجميع، كانت الحافز الذي استند إليه فريق العمل للمساهمة في تخفيف المعاناة في هذه الأزمة.

الجدير بذكره أيضا، أن طاقم العمل تميز بالتعدد والتنوع في خبرات صناعة المحتوى في هذا الإعلان، حيث جاءت فكرة الإعلان من فريق العمل في شركة زين الكويت، وأفراد طاقم التصوير من مصر، بينما مخرج العمل سمير عبود من لبنان، وكان الإعلان من إنتاج وكالة Joy للإنتاج، والكلمات للكاتبة هبه حمادة، وتلحين بشار الشطي، والتوزيع الموسيقى ميشال فاضل وربيع صيداوي، والأداء الصوتي للفنانة راما رباط.

وفي هذا الحفل العربي السنوي، حصدت زين أيضا جائزة فئة الإبداع عن عملها الوطني «قِف علوّاً»، الذي حقق أكثر من مليوني مُشاهدة خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاقه الرسمي عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي YouTube بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.

وأطلقت زين عملها الوطني «قِف علوّاً» كعادتها السنوية احتفالاً بالأعياد الوطنية لدولة الكويت التي يعيشها الشعب الكويتي في شهر فبراير من كل عام، وهو العمل الذي جسّد أسمى المشاعر والقيم الوطنية بوجود كوكبة من الشخصيات الكويتية البارزة التي تميّزت في رفع اسم الكويت عالياً بشتى المجالات، حيث استعرض العمل عدداً من الإنجازات التاريخية التي انفردت فيها دولة الكويت في الماضي والحاضر. وأوضحت الشركة أن عملها الوطني، تشرّف بوجود كوكبة من الشخصيات الكويتية البارزة التي ساهمت في رسم تاريخها الفني والرياضي والثقافي وغيرها من المجالات، وهم الفنان القدير سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، ونجم منتخب الكويت الوطني لكرة القدم «المرعب» جاسم يعقوب، والإعلامي القدير ماجد الشطي، والفنانة القديرة مريم الصالح.

وبينت زين أن فكرة عملها الوطني «قِف علوّاً» تمحورت حول استعراض مجموعة من الإنجازات التاريخية التي انفردت فيها الكويت في الماضي والحاضر في شتى المجالات، مثل تميزها بعقد أول مجلس نيابي في تاريخ الجزيرة العربية، وكونها أول دولة عربية آسيوية تُشارك في نهائيات كأس العالم، وبنائها لأول مقهى يجمع الحكام والشعب للتشاور في القضايا السياسية والاقتصادية، وإنتاجها لفيلم «بس يا بحر» الذي يُعتبر الأول خليجياً الذي يحصد 9 جوائز عالمية، وكونها أول دولة خليجية تؤسس محطة تلفزيونية رسمية، وغيرها الكثير من الإنجازات المُشرّفة.

وأفادت زين أنها كانت حريصة دائماً على أن يعكس الخط الزمني لإعلاناتها قيم علامتها التجارية، حيث تعتبر أن أهدافها تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات فقط، فكان دائماً الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم جميع جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كافة الأوقات.

تميّز النشاط التسويقي والإعلاني

أكدت الشركة أن فوزها بهذه الجوائز جاء ليسلّط الضوء على تميّز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عوّدت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

شكر وتقدير لمبدعي الكويت

انتهزت الشركة هذه الفرصة لتُعبّر عن شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني، وعلى رأسهم الفنان القدير عبدالله الرويشد، ونجم منتخب الكويت جاسم يعقوب، والإعلامي القدير ماجد الشطي، والفنانة القديرة مريم الصالح، بالإضافة إلى الشاعر يوسف الشطي الذي أبدع بكتابة كلمات العمل باللغة العربية الفصحى، والباحث والمؤرخ فهد العبدالجليل، وأعضاء فريق العمل المليء بالمواهب الكويتية الشابّة الذين عملوا بجهد وراء الكواليس، وبالأخص الإخراج للمُخرج سالم الترك، والتلحين للفنان بشار الشطي، والتوزيع للموزع الموسيقي ربيع الصيداوي، والأداء الموسيقي الرائع للموزع التركي إسماعيل تونش بلاك، وفريق شركة Joy للإنتاج الفني ممثلةً بالسيدة مي الصالح، وفريق مجموعة PH All Over.

