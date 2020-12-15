«الكويتية»: المطيري رئيساً لـ «كاسكو»

مال وأعمال

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الكابتن علي الدخان، تسمية عضو مجلس الإدارة خالد المطيري ممثلاً للخطوط الجوية الكويتية في مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» وذلك بعد قبول المجلس استقالة الرئيس السابق لـ «كاسكو» أحمد البناي بناءً على رغبته مقدماً الشكر له على خدمته وجهوده الملموسة خلال الفترة السابقة.

هذا وقد اجتمع مجلس إدارة كاسكو اجتماعه الأول الخميس الماضي وقرر تزكية خالد المطيري رئيساً لمجلس الادارة مع تجديد الثقة في شريفة الابراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة الذي يضم بعضويته أيضاً كلاً من: بيبي القطامي، وضيدان السهلي، وقتيبة أبل، وسليمان البسام، وسامي المناعي.

وعلى هامش اجتماع مجلس الادارة الأول قال خالد المطيري: «أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للزملاء في مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان وأعضاء مجلس الادارة على الثقة التي اولوني اياها في تمثيل (الكويتية) في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، كما أشكر الزملاء أعضاء مجلس إدارة (كاسكو) على تزكيتي رئيساً للشركة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا في المرحلة المقبلة وأن نكون عند حسن الظن في خدمة الوطن وتطوير أداء الشركة للأفضل».

وأضاف المطيري: «بحثنا مع الزملاء أعضاء مجلس إدارة كاسكو الخطط المستقبلية والطموحات التي نراها في صنع الفارق واحداث التغيير والتحسين في خدمات قطاع الضيافة المقدمة للعملاء حيث تواجه الشركة تحديات كبيرة خصوصاً في ظل ما يعانيه قطاع الطيران على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتأثيرها على قطاع النقل الجوي التجاري وقطاع الضيافة في البلاد والعالم أجمع، ونسعى من خلال استكمال عودة التشغيل الكامل للرحلات التجارية في فتح آفاق جديدة ووضع كافة جهودنا لتطوير تلك الصناعة في مجالات مختلفة من شأنها تعظّم من ايرادات وارباح الشركة لتصل بها إلى الاهداف المنشودة وتحقق وتنفذ الخطط التي تمت دراستها بعناية ودقة تامة». واختتم المطيري تصريحه: «شركة (كاسكو) لديها سمعة ممتازة في خدمات الضيافة منذ تأسيسها في عام 1981 ودائماً ما تلقى استحساناً من قبل العملاء سواء على متن الطائرات أو من خلال الخدمات الاخرى التي نقدمها للعملاء بتوفير وجبات عالية الجودة بأيادٍ ماهرة من الطباخين الكويتيين الذين نفتخر ونثق بهم في اعداد قوائم مختلفة ومتنوعة وشهية من الطعام مؤكداً العمل على استمرار هذا النجاح مستقبلاً والوصول إلى الربحية التامة ان شاءالله.

الجدير بالذكر أن خالد المطيري لديه خدمة سابقة في الخطوط الجوية الكويتية تمتد لأكثر من 26 عاماً انتهت بتقاعده على مسمى نائب مدير إدارة التجهيزات والاسكان لشؤون المشتريات عام 2012 ، كما كان يشغل عضوية مجلس إدارة كاسكو خلال الفترة من 2008 – 2013 وهو حالياً عضو مجلس إدارة في الجمعية الكويتية الاقتصادية وأمين سر الجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار.

