«كميفك» أوصت بخفض رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة

مال وأعمال

أوصى مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) في اجتماعه، تخفيض رأسمال الشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2020.

وقالت «كميفك» في بيان للبورصة إن مجلس الإدارة أوصى بإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 3.75 مليون دينار من خلال إلغاء عدد 2.068 مليون سهم من أسهم الخزينة، ويتم استخدام رصيد احتياطي أسهم الخزينة بعد الإلغاء بقيمة 1.24 مليون دينار لمقاصة الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2020.

كما سيتم إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال مقاصة تلك الخسائر بمبلغ 2.513 مليون دينار كما في 30 سبتمبر/أيلول 2020 مقابل رأس المال. وأوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من مبلغ 26.382 مليون دينار إلى 22 مليون دينار عن طريق إلغاء أسهم الخزينة ومقاصة الخسائر المتراكمة كما هو مذكور أعلاه، بالإضافة إلى توزيع مبلغ 1.662 مليون دينار على المساهمين بما يتناسب مع حصص ملكيتهم في الشركة. وأوضحت «كميفك» أن هذه التوصية تخضع لموافقة العمومية غير العادية للشركة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المُختصة، موضحة بأنه لا يوجد أثر للمعلومة السابقة على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي لحين اعتماد التعديلات والتغيرات من الجهات الرقابية وموافقة العمومية.

