فرانكفورت تراهن لتصبح المركز المالي الأول

مال وأعمال

مع اقتراب المرحلة الأخيرة من بريكست، أصبح الأمر جدياً أكثر من أي وقت مضى. فهذا المركز المالي الألماني في الاتحاد الأوروبي، يجذب غالبية النشاطات المصرفية في لندن، وهو أمر مرغوب فيه من لندن قبل باريس وميلان وأمستردام.

وعلى صعيد رأس المال، فإن المبالغ المعلنة هائلة. فوفقا لتقديرات البنك المركزي الألماني، من المفترض أن يترك حوالي 675 مليار يورو مصارف لندن لصالح ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي. وهذا المبلغ يعادل أكثر من نصف المبلغ الإجمالي للأصول (1,3 تريليون يورو) الذي توقع البنك المركزي الأوروبي في العام 2019 تحويله من بريطانيا العظمى إلى منطقة اليورو.

وأعلنت الشركات المالية العملاقة «مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس» نقل أصول إجمالية تزيد على 350 مليار يورو من لندن إلى ألمانيا. كذلك، تم تسجيل أكثر من ستين مصرفا دوليا لدى الهيئة التنظيمية المالية الألمانية «بافين»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأكد هوبرتوس فات، المدير العام لجمعية «فرانكورت ماين فاينانس» أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل «فرصة لعكس الاتجاه» بعد «ثلاثين عاما من خسارة الأعمال لصالح لندن».

تحركات في الأفق

ويعتقد مارتن كامبل مدير إدارة المخاطر في مصرف ياباني كبير، أن من شأن هذه الخطوة أن تسرع النزف. وقد غادر بنفسه لندن في العام 2019 للعمل من فرانكفورت.

وأوضح «بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، لا يزال ممكنا تنفيذ المعاملات من لندن نيابة عن شركة فرعية أوروبية. لكن هذا الأمر لن يكون ممكنا اعتبارا من 1 يناير». ويعتقد كارستن تول الشريك في مجلس الاستشارات «لينكليترز»، أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات العالمية ستتجه نحو فرانكفورت لاستئجار مساحات مكتبية.

وبحسب كامبل فإن «فكرة إنشاء مصرف استثماري دولي كبير في فرانكفورت لم تكن موجودة»، لافتا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد أحدث في العاصمة المالية الألمانية «صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية من الصفر».

وقال مارتن كامبل «كنت أحتاج إلى أكثر من ساعة للوصول إلى العمل عندما كنت أعيش في لندن. هنا في فرانكفورت، أعيش في شقة تبعد 20 دقيقة عن مكتبي بالدراجة أو وسائل النقل العام».

