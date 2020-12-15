«اتحاد المصارف» حصل على جائزة المسؤولية المجتمعية

مال وأعمال

صرح امين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي بأن الاتحاد ممثلاً بمديرة العلاقات العامة شيخة العيسى قد حصل على جائزة المسؤولية المجتمعية للبنوك الكويتية على عطائها البارز ودورها المتميز والمستمر في مجال المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والخارجي من الملتقى الاعلامي العربي الثامن والذي اقيم تحت رعاية احمد ابو الغيط امين عام جامعة الدول العربية، وبحضور السفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الاعلام والاتصال وامين عام الملتقى ماضي الخميس.

وبهذه المناسبة، تقدم الحساوي بأطيب التهاني والتبريكات لنائب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام في بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح لحصوله على جائزة الابداع في العلاقات العامة، ولمدير عام الادارة المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي عثمان توفيقي لحصوله على جائزة النجاح والتميز.

وهنأ الحساوي البنوك الحاصلة على جائزة الابداع في المسؤولية الاجتماعية (الفئة السابعة) وهى كل من بنك الكويت الدولي، واتحاد مصارف الكويت، والفريق التطوعي لنادي مصارف الكويت، وفريق بيت التمويل الكويتي للتواصل الاجتماع.

وكذلك هنأ الحساوي ايضاً كلاً من بيت التمويل الكويتي لحصوله على جائزة الابداع في التنافسية - (فئة الاخراج وفئة الأعمال الوطنية)، بنك الكويت الدولي لحصوله على جائزة الابداع التنافسية (فئة التأثير، فئة المحتوى وفئة المسؤولية الاجتماعية)، وبنك الخليج لحصوله على جائزة الابداع التنافسية (فئة الأعمال الوطنية). وبنك الكويت الوطني لحصوله على جائزة الابداع التنافسية (فئة اعلانات التوعوية).

كما اكد الحساوي على استمرار البنوك الكويتية في تقديم كل ما هو جديد ومتطور بما يخدم عملاء القطاع المصرفي.

