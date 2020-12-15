التباين يسيطر على البورصة مع الموجات البيعية

مال وأعمال

عادت البورصة لمسيرة التباين مرة اخرى بعد جلسة الاحد الخضراء وسط عمليات بيع مركزة على الاسهم التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الثلاث الاخيرة وسط استقرار نسبي للسيولة التداولة في السوق خلال جلسة الامس.

وقد حققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعا بنحو 0.02 في المئة وبقيمة 6 ملايين دينار من 32.387 مليار دينار في جلسة الأحد، الى 32.393 مليار دينار في جلسة امس، حيث تراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 51 مليون دينار وبنسبة 0.2 في المئة من 23.885 مليار دينار الى 23.834 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.65 في المئة وبقيمة 56 مليون دينار لترتفع من 8.502 مليارات دينار الى 8.558 مليارات دينار.

وحققت السيولة تراجعاً بنحو 0.8 في المئة لتصل الى 31.1 مليون دينار مقابل 32.3 مليون دينار في جلسة الاثنين، وهبطت احجام التداول بواقع 12.2 في المئة لتصل الى 211 مليون سهم مقابل 240.47 مليون سهم. وتراجع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.2 في المئة وبنحو 13.1 نقطة لينخفض من 6101.8 نقطة الى 6088.74 نقطة، كما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المئة، وبنحو 1.2 نقاط من 5572.84 نقطة الى 5571.65 نقطة. في المقابل سجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنحو 0.5 في المئة وبنحو 23.6 نقطة من 4529.55 نقطة الى 4553.15 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيس 50 بـ 8.8 نقاط وبنسبة 0.19 في المئة ليرتفع من 4646.5 نقطة الى 4655.29 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً امس بصدارة المنافع والذي تراجع بنحو 0.71 في المئة، بينما سجل 6 قطاعات اخرى ارتفاعاً يتصدرها النفط والغاز بنمو نسبته 4.06 في المئة.

وجاء سهم «الراي» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 9.56 في المئة، فيما تصدر سهم «بريق القابضة» القائمة الحمراء بانخفاض كبير قدره 55.20 في المئة.

