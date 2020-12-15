«بيتك» أطلق خدمة فتح الحساب «أونلاين»

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة فتح حساب مصرفي اونلاين للمواطنين والمقيمين للانضمام لعملاء «بيتك» دون زيارة الفرع، والتي تؤكد نجاح نهج «بيتك» في المضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي وتبني احدث خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech). وأوضح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة في «بيتك»- خالد السبيعي، ان الخدمة تتم في غضون دقائق فقط دون الحاجة لزيارة الفرع، مبينا انها تتيح لعملاء «بيتك» الجدد ممن ليس لديهم اي حسابات مصرفية في البنك، امكانية فتح حساب مصرفي اونلاين عبر تطبيق KFHonline على الهاتف النقال بمنتهى السهولة والأمان، مع تنفيذ التوقيع الكترونيا، وذلك عبر خدمة التوقيع الرقمي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأضاف السبيعي في تصريح صحافي، ان تعاون «بيتك» مع منصة الصيرفة الرقمية AION، كان مثمرا وتوّج باطلاق هذه الخدمة الرقمية التي تتيح للعملاء باقة من المميزات الفريدة من ضمنها التحقق من الوثائق الرسمية الممسوحة ضوئيا، ومسح ونسخ الوثائق الرقمية، والتعرف على الوجه، ومطابقة العميل، عن طريق احدث التقنيات وأكثرها اماناً في هذا المجال، وغيرها الكثير من الخدمات التي تتوافق مع نهج الابتكار واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات المصرفية في «بيتك»، وتمنح العميل تجربة مصرفية استثنائية. وأشار السبيعي الى ان الخدمة متاحة للعملاء المواطنين والمقيمين في دولة الكويت ابتداء من سن 17 سنة، وحسب شروط وأحكام البنك، منوها بأن شركة AION قد تعاونت في وقت سابق مع «بيتك- البحرين» لاطلاق منصة «جزيل» الرقمية التي تتيح خدمة فتح الحسابات المصرفية في البحرين عن بعد وخلال دقائق دون عناء السفر، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الخليج، الى جانب باقة من افضل الحلول المصرفية الرقمية.

وأثنى السبيعي على الجهود الفنية والتقنية والادارية التي بذلت لاطلاق خدمة فتح حساب مصرفي اونلاين للعملاء الجدد، لافتا الى ان البنك استكمل كافة الاجراءات والاختبارات اللازمة، والموافقات الرقابية المطلوبة، مثمنا التعاون مع الجهات الرسمية والشركاء. وقال السبيعي ان «بيتك» يمنح عملاءه باقة خدمات مصرفية رقمية متكاملة، مبينا ان العملاء استفادوا من خدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا عبر KFHOnline، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وايداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية او رقم الهاتف، وخدمة فتح حساب الذهب اونلاين وبيع وشراء الذهب الكترونيا، و خدمة «بيتي اونلاين» التي تمكن الوالد من ادارة حسابات ابناءه، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونياً في الفروع المصرفية، وخدمة الـChatbot عبر منصاته المختلفة، والموقع الالكتروني للبنك والهواتف الذكية، وخدمة الاشعارات Push Notification المهمة اثناء السفر في حال عدم توفر خدمة الرسائل النصية، وخدمة KFH Pay للدفع الالكتروني، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية وحلول الدفع ذات الكفاءة العالية المتوفرة على KFHonline، او عبر فروع KFH Go.

