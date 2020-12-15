«أمازون» تشتري قبرص.. واللقاح أفلس شركات

مال وأعمال

أصدر «ساكسو بنك»، تقريره بعنوان: 10 توقعات صادمة لعام 2021، وركز فيه على سلسلة من الأحداث بعيدة الاحتمال، والتي قد يؤدي وقوعها الى تشكيل امواج صدمة في الأسواق المالية، لافتا الى ان اهم التوقعات هي:

1 - «أمازون» تشتري قبرص.

2 - المانيا تنتشل فرنسا من ضائقتها المالية.

3 - تكنولوجيا البلوك تشين تُسقط الأخبار الملفقة.

4 - عملة الصين الرقمية الجديدة تحفز التحول التكتوني في تدفقات رأس المال.

5 - تصميم ثوري في مجال الاندماج يدفع البشرية نحو وفرة في الطاقة.

6 - الدخل الأساسي الشامل يقضي على المدن الكبرى.

7 - توزيع الأرباح يُحدث صندوق التكنولوجيا للمواطنين.

8 - لقاح ناجح لـ«كوفيد-19» يقضي على شركات.

9 - بريق الفضة يلمع أكثر مع ازدياد الطلب على الواح الطاقة الشمسية.

10 - الجيل التالي من التكنولوجيا يحفز الأسواق الحدودية والناشئة بقوة.

فيما لا ينبغي النظر الى تقرير التوقعات الصارمة باعتباره توقعات ساكسو بنك الرسمية للأسواق في عام 2021، الا انه يمثل تحذيراً من التوزيع المحتمل للمخاطر بين المستثمرين الذين لا يعتقدون بامكانية وقوع هذه الأحداث الا بنسبة واحد بالمائة. ويبدو التقرير اشبه بالتمرين، نظراً الى المدى الكامل لما هو متوقع، حتى وان لم يكن وقوعها ممكناً بالضرورة؛ وتظهر اهميته الخاصة في سياق ازمة «كوفيد-19» غير المتوقعة هذا العام. وبالطبع، ستتمثل النتائج الأكثر اثارة للنقلات النوعية في الأحداث التي تقع بشكل مفاجئ يخالف الاجماع.

وفي تعليقه على تقرير التوقعات الصارمة لهذا العام، قال ستين جاكوبسن، مدير شؤون الاستثمار في ساكسو بنك: «أظهر تقرير التوقعات الصارمة لعام 2021 تأثير جائحة «كوفيد-19» والدورة الانتخابية المؤلمة في الولايات المتحدة الأميركية، ودورها في احداث قفزة نوعية باتجاه المستقبل، ما ادى الى تسريع مختلف التوجهات الاجتماعية والتكنولوجية الأساسية. وبمعنى آخر، سيكون 2021 عاماً يتحقق فيه المستقبل بفعل الصدمات التي شهدها عام 2020.

شهدنا هذا العام اسرع هبوط وانتعاش للأسواق في التاريخ، اضافة الى تفجر موازنات البنوك المركزية والعجز المالي بوتيرة غير مسبوقة. وتشير توقعاتنا غير الصارمة الى ان عام 2021 سيجلب بداية اختبار للواقع، وللفكرة القائلة بقدرة التوسع والتظاهر على الاستمرار الى ما لا نهاية، حتى عندما كانت الأسواق تسعر بناء على هذا التوقع بالذات.

كما سرعت جائحة «كوفيد-19» جميع التوجهات الرئيسة، وجاء التحول الهيكلي في سوق العمل على رأس القائمة. لكن، وفي الوقت نفسه، ستكون الكعكة الاقتصادية اكبر بصورة اجمالية - وحتى نصيب الفرد. سيتم تطبيق مفهوم الدخل الأساسي الشامل، ما سيؤدي نحو اسلوب جديد للعيش مع اولويات جديدة. وسيتطلب الأمر طريقة جديدة لتوزيع الكعكة الاقتصادية، والتي سنشهد بدونها تركيزاً ضاراً ومحدداً ذاتياً لجميع الموارد بين يدي المحتكرين وأصحاب المناصب الريعية.

وتتمثل احدى العوامل الرئيسة لهذا المستقبل في زيادة نصيب الفرد من الطاقة المتاحة، مع غياب اي تأثير سلبي تقريباً على مواردنا الطبيعية، وتوفر مخرجات اضافية كافية لتشغيل النظم التكنولوجية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة الكمومية. وهذا من شأنه تقريبنا اكثر من نهاية السرطان، ومنع اي تداعيات مستقبلية من مخاطر الجائحة، والتعامل مع الأخبار الملفقة عبر تقنية البلوك تشين».

