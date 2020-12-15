صعود أسعار النفط مع تزايد آمال اللقاح

مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط، لتدفع برنت فوق 50 دولاراً للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا الى زيادة الطلب على الوقود بينما ادى انفجار بناقلة نفط في السعودية الى اثاره توتر بالسوق. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 67 سنتا بما يعادل 1.3% الى 50.64 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 62 سنتا او 1.3% الى 47.19 دولاراً للبرميل. واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد ان قالت شركة شحن ان احدى ناقلات النفط التابعة لها اصيبت من قبل «مصدر خارجي» مجهول اثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية. وارتفع برنت وغرب تكساس لستة اسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو.