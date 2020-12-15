بنك بوبيان وضع حجر الأساس للمبنى الرئيس

مال وأعمال

احتفالا بمناسبة مرور 16 عاما على التأسيس قامت قيادات بنك بوبيان بوضع حجر الاساس للمبنى الرئيسي الجديد الذي يتوقع الانتهاء منه عام 2024 ليضم بين جنباته جميع موظفي البنك.

وقال رئيس مجلس الادارة جنباته الشايع «بحمد الله تم وضع حجر الاساس وأنطلقت عمليات البناء والتشييد في المقر الذي سيضم عائلة بوبيان تحت سقف واحد من أجل الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا».

وأضاف «نهدف من خلال المبنى الجديد الى توفير المكان الذي يمنح مواردنا البشرية المزيد من فرص الابداع والابتكار وبما يحقق شعارنا الراسخ (نعمل باتقان) والذي نضعه دائما نصب اعيننا في كل ما نقوم به.

وأكد الشايع «مما لاشك فيه ان بيئة العمل السليمة والمجهزة وفق أحدث الاتجاهات العالمية من شأنها أن تطلق لموظفينا المزيد من حرية الابداع والابتكار وبما ينعكس في النهاية على خدمة العملاء ومنحهم تجارب استثنائية في التعامل مع بوبيان». من جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد «وضعنا عند تصميم المبنى الجديد في الاعتبار العديد من النقاط الرئيسية في مقدمتها التطورات التى من المتوقع أن يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة خاصة ما يتعلق منها بالتطورات التقنية والرقمية وهو ما يعني أن بيئة العمل ستكون مختلفة تماماً عما هي عليه حاليا».

واضاف «نهنىء جميع أفراد عائلة بنك بوبيان بوضع حجر الاساس للمكان الذي سيضمهم جميعاً وسيكون بمثابة المنزل لهم بكل ما يحتويه من أجواء مثالية للعمل والتواصل فيما بينهم وفق أعلى المستويات وبما يحقق جميع الاهداف التي نسعى من خلالها للارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا».

وأكد الماجد ان بنك بوبيان حرص من البداية على دعم وتطوير بيئة العمل لموظفيه انطلاقاً من سعي الادارة التنفيذية للبنك على توفير كل الاجواء التي تساهم في راحة مواردنا البشرية وتخلق لهم أجواء عمل مميزة.

المبنى الجديد

من ناحية أخرى قال مدير عام البنك وليد الياقوت إنه تم الاتفاق مع شركة PERKINS EASTMAN العالمية الشهيرة ذات الباع الطويل في هذا المجال من أجل العمل على تصميم مبنى يواكب تطورات الهندسة العمرانية الحديثة التي تراعي مختلف العناصر التي تهدف الى الحفاظ على البيئة والاستدامة.

واضاف يتضمن ذلك استخدام مواد بناء صديقة للبيئة واستخدام أساليب للحفاظ وترشيد استهلاك المياه والكهرباء سواء خلال مراحل البناء أو بعد الانتقال الى المبنى الجديد مع مراعاة التصميم لجودة الهواء في الداخل والاضاءة الطبيعية مع التصميم الصوتي وتقليل الضوضاء.

واوضح الياقوت انه سيتم تشييد المبنى الجديد الذي استوحى تصميمه من شعار البنك على مساحة 4 آلاف متر مربع في موقع استراتيجي ومميز في قلب مدينة الكويت حيث تم تصميم المبنى ليكون بمثابة أيقونة رمزية تعرض ثقافة الكويت النابضة بالحياة الى العالم ولتحقيق رسالة بنك بوبيان وهي الاتقان.

واضاف «يتيح المبنى أيضاً لبنك بوبيان فرصة الاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المصرفية والعقارية والاستثمارية والاستفادة من المساحات المكتبية الواسعة وقاعات المؤتمرات والمساحات المشتركة الكبيرة الأخرى».

وقال الياقوت ان التصميم يلبي المتطلبات في توفير برج مكتبي مؤثث بالكامل يمزج بين تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مساحات الطوابق مع تصميم رائع حيث قامت شركة SSH بمراجعة جميع القوانين المحلية السارية للوصول الى أكبر قدر مسموح به من المساحة المبنية بحيث تبلغ 83 ألف متر مربع عند اتمام البناء.

ويأتي وضع حجر الاساس للمبنى الجديد مواكباً لاحتفالات البنك بمرور 16 عاماً على تأسيسه في عام 2004 في الوقت الذي كان فيه عام 2020 مميزاً للبنك رغم الظروف التي مرت بها الكويت والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

6 معلومات عن المبنى الجديد

يقع في قلب العاصمة في منطقة شرق.

مساحة الارض الاجمالية حوالي 4 آلاف متر مربع.

عدد الطوابق 38 طابقاً و4 سراديب بارتفاع حوالي 200 متر.

المساحة الاجمالية للمبنى (بحسب عدد الطوابق) حوالي 83 ألف متر مربع.

يتوقع الانتهاء من المبنى في نوفمبر 2024.

تصميم المبنى مستوحى من شعار البنك.