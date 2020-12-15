«الأهلي» كشف عن الفائزين بحملة تحويل الراتب

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في آخر سحب شهري لحملة «حول راتبك وابتسم» لعام 2020، والذي انعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020، تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة. وهذه الحملة متاحة لكافة عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم الى حساباتهم من فئة «اليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين الذين سيحصل كل منهم على ما يعادل راتبه الشهري في ديسمبر 2020: روشان فارجيس فارجيس، واولكا افيناش جادهاف

وبالاضافة الى هذا السحب، توفر حملة «حول راتبك وابتسم» الترويجية لعملاء حساب الراتب مجموعة من المكافآت الاستثنائية، حيث يمكنهم الحصول على جائزة نقدية قد تصل قيمتها الى 1,000 دك، بشرط ألا تقل قيمة الراتب المحول عن 500 دك. وفضلا عن ذلك، فان العملاء الكويتيين مؤهلون للحصول على قرض بدون فائدة يصل لغاية 10,000 دك، فيما تبلغ قيمة القرض للوافدين 5,000 دك. وتخضع هذه القروض لأحكام وشروط البنك الأهلي الكويتي ولوائح وأنظمة بنك الكويت المركزي.

