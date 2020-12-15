65 مليار دولار القيمة السوقية لـ «دايكن»

مال وأعمال

تمكنت مجموعة «دايكن» من تسجيل معدلات أعلى للنمو خلال الفترة الراهنة، مدفوعةً بتزايد الطلب على الحلول والمنتجات التي تعزز من جودة وسلامة الهواء الداخلي وتضمن نقاءه وتصفيته من الشوائب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه المجتمعات في الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم على اتباع أعلى درجات الوقاية لمنع تفشي وباء «كوفيد-19» أو الاصابة بالعدوى.

وذكرت مجموعة «دايكن» أن قيمتها السوقية الاجمالية تضاعفت من 30 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، مشيرةً الى أنَّ هذا النمو الكبير يعكس فعالية أداء الشركة ونجاح استراتيجيتها لمرونة الأعمال وسرعتها في مواكبة المتغيرات التي صاحبت الأزمة المستجدة بسبب انتشار «كورونا» وما تبعها من تأثيرات على الاقتصاد العالمي. وأوضحت «دايكن» أن النهج الاستباقي في توجيه الاستثمارات، والاجراءات النوعية التي اتخذتها المجموعة في اطار «خطة الادارة الاستراتيجية فيوجن 20»، دعم حفاظها على مكانتها الريادية في السوق.

وقال رئيس مجلس ادارة «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا» ماساكي مياتاكه «اننا نواصل توسيع نطاق عملياتنا وترسيخ حضورنا الاقليمي في الأسواق الرئيسية من خلال اتباع عددٍ من الخطوات، من ضمنها افتتاح المزيد من الفروع والمكاتب ومراكز خدمة ما بعد البيع ؛ وتوفير حلول مبتكرة وجديدة؛ وزيادة قوة ومتانة هيكلية الأعمال؛ فضلاً عن تعزيز امكانات وقدرات مواردنا البشرية؛ وتفعيل الشراكات مع أبرز الفاعلين من مختلف القطاعات والمجالات ذات الصلة بأعمالنا».

وأضاف مياتاكه: «نتخذ في كل يومٍ خطواتٍ جديدة تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا ورؤيتنا القائمة على مواصلة النمو في الأسواق الرئيسية واطلاق المزيد من التقنيات المبتكرة لمختلف خدماتنا وحلولنا. وفي الوقت الذي تواجه فيه شركات أخرى تحديات تهدد استمرارية أعمالها، نواصل بكل ثقة مساعينا لابتكار حلول نوعية تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتساهم في تحسين جودة المعيشة في المجتمعات التي نزاول فيها أعمالنا».

