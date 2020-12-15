التقرير اليومي للبورصة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ,1 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4164
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
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