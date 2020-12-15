الولايات المتحدة تطلق حملة «المناعة الشاملة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أطلقت الولايات المتحدة عملية لوجيستية ضخمة لتوزيع لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لفيروس «كورونا» في حين وصلت أولى شحنات اللقاح إلى كندا، بينما تتفاقم أوضاع الوباء في مناطق أخرى من العالم. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس وكبار المسؤولين سيحصلون على لقاح «كورونا» مضيفة أن موظفي البيت الأبيض الأساسيين وبعض مسؤولي أجهزة الدولة سيتم تلقيحهم في الأيام العشرة المقبلة. أما ترامب فقال في تغريدة على حسابه بتويتر «لست ممن تم الترتيب لتلقيهم لقاح «كورونا»، ولكنني أتطلع للقيام بذلك في الوقت المناسب». وأضاف «يجب أن يحصل العاملون في البيت الأبيض على اللقاح في وقت لاحق من البرنامج، ما لم يكن ذلك ضروريا على وجه التحديد. لقد طلبت إجراء هذا التعديل».

وقال رئيس الفريق العلمي لتطوير لقاح «كورونا» منصف السلاوي إنه لتحقيق مناعة شاملة تُوقف عدوى الفيروس المهلك فإن البلاد تحتاج لتطعيم نحو 75 أو80% من السكان، مشيرا إلى أنه يأمل بلوغ هذه النسبة بين شهري مايو ويونيو القادمين لكنه أعرب عن قلقه من حجم التردد الملحوظ بين الأميركيين. وأضاف السلاوي أنه سيتم توزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير، والعدد نفسه من الجرعات في فبراير المقبلين ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.

وفي كندا قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن أول لقاح لـ«كوفيد-19» وصل إلى كندا ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون تلقي التطعيم. وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية- في مقدمة من يحصلون على اللقاح.

وفي ألمانيا، حيث أصبح الوباء «خارجًا عن السيطرة» وفق حاكم ولاية بافاريا ماركوس سودير، أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل فرض إغلاق جديد سيبدأ من 16 من الشهر الحالي حتى العاشر من يناير المقبل. وبموجب ذلك، ستغلق محلات تجارة التجزئة والمدارس والحضانات، وسيُسمح باستثناءات وتقديم الرعاية الطارئة للصغار. كما أكدت ميركل حظر التجمع والاحتشاد في البلاد ليلة رأس السنة.

وفي سويسرا، طلب مدير مستشفى زيورخ إغلاق البلاد، وفق وسائل إعلام محلية؛ إذ أعربت أكبر 5 مستشفيات جامعية في بال وبيرن وزيورخ ولوزان وجنيف عن «قلقها الكبير» من الوضع إلى وزارة الصحة.

في الأثناء، تجاوزت إيطاليا بريطانيا، لتصبح أكثر دولة أوروبية تضررا على صعيد الوفيات، حيث باتت تسجل 64 ألفا و36 وفاة، وأكثر من 1.8 مليون إصابة.

وسجلت فرنسا نحو 57 ألف وفاة، وثمة «خطر مرتفع» من تفشي المرض «في الأسابيع المقبلة»، حسب هيئة الصحة العامة في حين أعلنت الحكومة الفرنسية مساء الخميس تخفيف حظر للإغلاق اعتبارا من اليوم.

