أميركا تتجاهل إنكار ترامب... وتنتخب بايدن «رسمياً»

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واشنطن- الوكالات: اتخذ جو بايدن امس الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض مع تصويت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وفقا لنتائج الانتخابات في إجراء شكليّ في الظروف العادية غير أنه يتخذ هذه السنة بعدا استثنائيا إذ لايزال دونالد ترامب يرفض بتعنّت الاعتراف بهزيمته. وصادقت كل من الولايات الأميركية الخمسين ومقاطعة كولومبيا على نتائج انتخابات 3 نوفمبر من قبل كل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا؛ وفاز المرشح الديموقراطي بـ81,3 مليون صوت أو ما يعادل 51,3% من الأصوات، مقابل 74,2 مليون صوت أي 46,8% للرئيس الجمهوري. لكن الولايات المتحدة تختار رئيسها بالاقتراع العام غير المباشر حيث تمنح كل ولاية أصوات ناخبيها في الهيئة الناخبة، الذين تحدّد أعدادهم نسبة إلى التعداد السكاني، للمرشح الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية. وتؤكد النتائج فوز بايدن بسهولة، بحصوله على أصوات 306 أعضاء من أصل 538 في الهيئة الناخبة، مقابل 232 لترامب، مع العلم أن الفوز يُحسم لمن يحصل على 270 صوتا. وسيلقي بايدن بعد ذلك خطابًا في المساء للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه والإشادة بـ«قوة وصمود» الديموقراطية الأميركية في ضربة واضحة لموقف ترامب غير المسبوق.

لكن ترامب الذي لايزال الشاغل القانوني للبيت الأبيض حتى 20 يناير استمر في إطلاق مزاعم لاتستند إلى أي أدلة بأن اقتراع نوفمبر كان «أكثر الانتخابات تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة»، كما غرد مرة أخرى الأحد. وأضاف «كيف تؤكد الولايات والسياسيون انتخابات تم توثيق فساد ومخالفات خلالها؟».

لكنّ الواقع أن فريقه لم يتمكن من توثيق أي تزوير واسع النطاق، وردّت المحاكم الطعون التي قدمها في عشرات الدعاوى إلى عشرات القضاة.

وفي إهانة أخيرة رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة رغم أنها ذات غالبية محافظة ضمنها ثلاثة قضاة عينهم ترامب نفسه، مجرد النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس وطعن آخر قدمه جمهوريون أيضا، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.

وقد يسعى الرئيس إلى استخدام العملية الانتقالية المعقدة والطويلة المدة، للقيام بمحاولة أخيرة لإلغاء النتيجة، إذ يعتزم بعض حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الطعن في النتائج في 6 يناير حين يصادق الكونغرس رسميًا على نتائج تصويت الهيئة الناخبة. غير أن مثل هذه المناورة لا تحظى عمليا بأي فرصة للنجاح. لكنّ تصدي ترامب للنتائج مرارا وتكرارا على الرغم من تأكيدها مرّة بعد مرّة، سيضع ترامب حتما أمام تحد هائلا في بلد منقسم أكثر من أي وقت مضى.

وتحظى مزاعم ترامب بشأن التزوير بدعم عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وقد يكون بعضهم على استعداد أخيرًا للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه.

لكن مع نشر استطلاعات للرأي تظهر أن ناخبا جمهوريا فقط من كل أربعة يقبل بنتائج الانتخابات على أنها صحيحة فمن غير المتوقع أن يستسلم ترامب في أي وقت قريب.

وكتب على تويتر «لقد بدأنا القتال للتو!». وعندما سُئل على قناة «فوكس نيوز» عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير، عملا بالبروتوكول وبقرون من التقاليد، قال قطب العقارات السابق «لا أريد التحدث عن ذلك».

