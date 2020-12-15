إيفانكا تستعد للترشح إلى مجلس الشيوخ

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: كشفت وسائل إعلام أميركية عن احتمال ترشح ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، إلى مجلس الشيوخ في المستقبل القريب. وذكر موقع «نيوزهاب» الأميركي نقلا عن تقارير خاصة أن إيفانكا ترامب تتجهز لبدء حياتها السياسية من خلال الترشح إلى مجلس الشيوخ.وبحسب التقارير فهناك إمكانية ترشح إيفانكا عن ?مقعد الحزب الجمهوري? والذي يتولاه حاليا السيناتور ?ماركو روبيو،? الذي سبق أن عارض بشدة ترشيح ترامب لمنصب الرئيس عام 2016 لكنه غير من موقفه جذريا بعد ?الانتخابات? وأعلن عن ولائه التام للرئيس الجديد. وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن إيفانكا ليست العضو الوحيد في عائلة ترامب الذي يتطلع إلى مستقبل في السياسة? بعد انتهاء ولاية الرئيس، مشيرة إلى أن نجل الرئيس، دونالد ترامب الابن، الذي يحظى بشعبية واسعة بين المحافظين قد يتخذ خطوات في هذا السبيل أيضا، بالإضافة إلى أنباء عن نية لارا ترامب، زوجة نجل ترامب الآخر للترشح إلى مجلس الشيوخ عن ولاية ?كارولاينا? الشمالية.

