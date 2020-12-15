السودان رسمياً خارج «قائمة الإرهاب» الأميركية

عربيات ودوليات

الخرطوم- واشنطن- الوكالات: سحبت الولايات المتحدة امس رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها سنة 1993، وذلك حسب تأكيد السفارة الأميركية في الخرطوم.

وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سحب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وأوضح المصدر نفسه أنه «مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 19 أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة ورفع العقوبات المفروضة عليه والتي تعيق الاستثمارات الدولية. وفي 23 أكتوبر، وافقت السلطات السودانية على تطبيع العلاقات مع اسرائيل ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 أكتوبر.

وتم إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 على اعتبار أن الرئيس عمر حسن البشير، الذي كان في السلطة آنذاك، يوفر المأوى لجماعات متشددة. وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان.

ورحب كبار المسؤولين السودانيين، امس بخطوة شطب اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب. وقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك على تويتر «اليوم وبعد أكثر من عقدين أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع». وأضاف حمدوك «يساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والكثير من الإيجابيات الأخرى. أقولها الآن مجددا وبملء الفم: سنصمد وسنعبر وسننتصر».

كما علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، على الحدث، وكتب على حسابه في موقع تويتر «التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية». وأعرب عن شكره للدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، مشيدا بقرار الولايات المتحدة. وقال البرهان إن القرار الأميركي، الذي وصفه بـ«التاريخي»، سيسهم في دعم الانتقال الديموقراطي في السودان.

