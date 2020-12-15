بوريطة: العلاقات مع إسرائيل كانت «طبيعية أصلاً» قبل اتفاق التطبيع

عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: اكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية لم يكن مقابل إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف بوريطة خلال حديث له مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الاعتراف الأميركي يعد اختراقا مهما، كما أنه سيخدم القضية الفلسطينية. وأكد أن السياسة الخارجية المغربية لم تندرج أبدا في نطاق المساومة، وأنها لم تخضع قط لمنطق الصفقة، مشددا على أن ما حدث كان إعادة تفعيل لآليات العلاقات مع إسرائيل التي شكلت منذ سنوات أداة في خدمة السلام والتقارب.

من جهة ثانية، أشار بوريطة إلى أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت «طبيعية أصلا» قبل اتفاق التطبيع. وذكر في حديث مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه من وجهة نظر المغرب «لا نتحدث عن تطبيع لأن العلاقات كانت أصلا طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقا، لأن العلاقة كانت قائمة دائما. لم تتوقف أبدا».

