اشتباك قضائي حكومي وترقب لـ«عقوبات ماكرون»

عربيات ودوليات

تراوحت التغطيات الصحافية في لبنان بين القضايا المحلية والدولية وان كانت تطورات اتهام رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب بالتقصير والاهمال في قضية انفجار مرفأ بيروت قد هيمنت على عناوين الصحف الصادرة الاثنين في بيروت التي مازالت تترقب ايضا اعلان حكومة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والتي باتت مرتبطة بالمبادرة الفرنسية فيما برز عنوان اخر عن تطورات امنية حدودية مع اسرائيل.

وأفادت «النهار» نقلا عن مصادر قضائية أن الموعد المحدد لحضور الوزير السابق للمال علي حسن خليل الى دائرة قاضي التحقيق العدلي فادي صوان ولم يتسلّم معذرة خطية أو مذكرة من وكيله القانوني أو من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وهو كان قرر استجوابهما كمدعى عليهما. وقالت المصادر انّ المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ سيحدّد موعداً جديداً لاستجوابهما. وكانت مصادر في «السرايا» الحكومي قالت ان دياب قرر عدم استقبال القاضي صوان.

برنامج ماكرون

من جهتها كشفت صحيفة «الجمهورية» برنامج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المرتقبة الى لبنان، وذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن البرنامج «بات ضيقا جدا» ومحصورا بلقاء القوة الفرنسية العاملة في اطار قوات «?اليونيفيل?». وأضافت المصادر «باريس تنتظر أن يتمكن القادة ?اللبنانيون? من صياغة تفاهمات تعجل بولادة ?الحكومة? خلال الفترة الفاصلة عن زيارة ماكرون الى ?بيروت? والا فما على هؤلاء القادة الا أن يتوقعوا كلاما كبيرا جدا من ماكرون»

وأشارت المصادر أن «الوضع قد يصل الى حدود الحديث عن ?عقوبات? فرنسية وأوروبية على معطلي المبادرة الفرنسية وحكومة المهمة، التي يؤكد عليها ماكرون، لتطبيق خريطة الطريق الانقاذية التي رسمتها هذه المبادرة».

شكوك حكومية

وفي هذا السياق تحدثت «النهار» عن شكوك تتعاظم حيال مسار تأليف الحكومة الجديدة الذي عاد الى التأزّم والجمود والتوتر بما يثير الشك العميق في الآمال المتجدّدة على ولادتها قبل 22 ديسمبر الحالي موعد زيارة ماكرون للبنان. وزادت الشكوك في الساعات الماضية جرّاء الشلل الذي عاد يطبع المشهد الداخلي وانعدام المؤشرات التي توحي بامكان التوصل قريباً الى تأليف الحكومة. ووسط هذه الأجواء الساخنة، جاءت مواقف جديدة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لترسم ملامح تصعيد آخر، اذ اتسمت مواقفه بنبرة نارية من الرئيس ميشال عون وعهده.

توترات حدودية

من جهة ثانية كشفت «الجمهورية» عن انزال عسكري بحري قامت به القوات الخاصة الاسرائيلية على شاطئ لبناني قبالة بلدة الجية الواقعة جنوبي لبنان. وذكرت في مقالة بعنوان «كومندوس اسرائيلي على شاطئ الجية» ان «اسرائيل عادت تعمل على تنشيط حركتها الأمنية والعسكرية في لبنان، فتمّ اكتشاف غير مرة آثار تؤكد وجوداً مباشراً لعناصر اسرائيليين في مناطق متفرقة من لبنان». في المقابل وخلال الأيام الماضية أجرى حزب الله استنفارا واسعا في مناطقه وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك بعد ورود معلومات ومؤشرات حول احتمال تسلل عناصر كومندوس اسرائيلية الى الداخل اللبناني في مهمة أمنية.

