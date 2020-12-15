لودريان: انهيار لبنان يشبه غرق تايتنك «من دون موسيقى»

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق سفينة «تايتنك» لكن من دون موسيقى. ويأتي تصريح الوزير قبل أيام من زيارة ثالثة مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت خلال أقل من 4 أشهر. وأضاف لودريان في مقابلة نشرتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن «لبنان هو تايتنك من دون الأوركسترا… اللبنانيون في حالة انكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى موسيقى».

ويعتقد أن الأوركسترا التي كانت على متن سفينة تايتنك استمرت في العزف أطول مدة ممكنة، حتى غرقت السفينة في المحيط الأطلسي عام 1912 في محاولة لمساعدة الركاب على الهدوء وسط الهلاك الوشيك الذي أودى بحياة كل الموسيقيين في نهاية الأمر. ومن المقرر أن يزور الرئيس ماكرون لبنان بين يومي 21 و23 ديسمبر الحالي، وستكون هذه الزيارة الثالثة له منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت المدمر أوائل أغسطس الماضي، وأودى بحياة 200 شخص وألحق دمارا هائلا بالمدينة.

