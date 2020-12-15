مصر تنفي تدخل الجيش في العملية التعليمية

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القاهرة – الوكالات: رد وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، على شائعات تدخل القوات المسلحة المصرية في العملية التعليمية في البلاد.

وقال الوزير: «الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ولا علاقة له بهذا، ولا صحة لمثل هذه الاشاعات من قريب أو بعيد».

وأضاف شوقي، خلال تصريحات صحفية: «القنوات المعادية هدفها ايقاف حركة التعليم في مصر، يبقى نمشي ورا هواهم ولا تثبت لهم ان تحنا نقدر نكمل زي ما أثبتنا السنة اللي فاتت، وأولادنا الـ23 مليون حرام يخسروا سنة دراسية من عمرهم، وهناك من يحارب لايقاف عجلة التقدم التعليمي المصري، ولحد دلوقتي احنا ماشيين في الأسبوع التاسع وده شيء عظيم».

وعن مطالب البعض باغلاق المدارس بسبب كورونا، قال وزير التربية والتعليم: «قرار الاغلاق قرار الدولة وليس استفتاء عبر السوشيال ميديا»، مؤكدا أنه لن يسمح بالغاء الامتحانات والمناهج وخسارة العام الدراسي، «والمنهج التعليمي لابد من استكماله، والوزارة وفرت أشياء تؤدي لاكتماله، ولن يتم اللجوء للأبحاث كوسيلة للتقييم أو الى امتحانات المنازل كوسيلة تقييم تحت أي ظرف من الظروف».

وأضاف، ان الحديث عن اغلاق بعض المدارس فى المحافظات لا أساس له من الصحة، مشددا «لو اكتشفنا اغلاق مدرسة هنحقق معاها. احنا الخسرانيين لو قعدنا فى البيت.. ولا يمكن أن نغلق المدارس ونترك الكافيهات».

وكشف شوقي، ان مصر تقدمت فى مركز التعليم على مستوى العالم ووصلت لـ83 بعدما كانت 138، مشيراً الى أنه من الممكن أن يتحسن اذا أعطينا الأرقام المناسبة، قائلا: «نتوقع خلال عامين أو ثلاثة أن نكون فى العشرين دولة الأولى على العالم فى مستوى التعليم».

