12 ألف طالب وافد التحقوا بالجامعات المصرية .. وتمديد قبول الطلبات

عربيات ودوليات

القاهرة – الوكالات: أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، أن عدد الطلاب الذين نفذوا طلبات الالتحاق والدراسة بالجامعات المصرية من الوافدين للعام الجامعى الحالي بلغ حوالى 12000 طالب من مختلف دول العالم وعلى مستوى الجامعات.

وقالت د. رشا كمال رئيس الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين ان المجلس الأعلى للجامعات وافق على مد باب التسجيل للطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية حتى 31 ديسمبر الحالي نظرا لتأخر شهادات طلاب العراق والكويت، لافتة الى أن الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين تعمل على الترويج للجامعات المصرية الاقليمية خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم للطلاب الوافدين.

واتخذت وزارة التعليم العالى عددا من الاجراءات لتسهيل التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى الجديد 2020/2021، وذلك فى اطار مبادرة «ادرس فى مصر» لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

