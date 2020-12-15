«كوبري جوا البلكونة»!

عربيات ودوليات

عرض الاعلامي المصري، عمرو أديب، صورا لكوبري (جسر) بني وقد دخل في «بلكونة» (شرفة) احدى البنايات في منطقة مطروح. جاء ذلك في برنامج يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، حيث قال: «مفيش حتة بمصر لا يعمل فيها على طرق جديدة وكباري، مدينة الحمام في مطروح، دنيا مكان السوق زحمة والناس مش عارفة تعدي فاتعمل كوبري..» وتابع قائلا: «فجأة لقينا الكوبري داخل في العمارة احنا شفنا طبعا هذا الأمر قبل كده في فيصل والهرم الكوبري اللي داخل في العمارة، النهارده عندنا حالة جديدة لكوبري دخل في العمارة، حنشوف دلوقت الصور..» وأضاف معلقا على الصور: «زي ما انتو شايفين ده أكثر كوبري بشوفه داخل في عمارة يعني الكوبري بتاع فيصل مش كده ده الكوبري ده جوا العمارة وفي صور حتى فيها العمارة مشروخة من أن الكوبري جوا العمارة..»