السعودية: هجوم إرهابي استهدف سفينة وقود قبالة جدة

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جدة - الوكالات: اكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح امس، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير.

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية ان «وحدات الاطفاء والسلامة تمكنت من اخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث اي اصابات او خسائر في الأرواح، كما لم تلحق اي اضرار بمنشآت تفريغ الوقود، او تأثير في امداداته».

وشجب المصدر، هذا الهجوم الارهابي، مؤكدا انه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة اخرى في منطقة الشقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

واعتبر المصدر ان هذه الأعمال الارهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، الى استهداف امن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي. وأكد المصدر خطورة مثل هذه الأفعال الاجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالاضافة الى تهديد السواحل والمياه الاقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى، يمكن ان تنجم عن تسرّب البترول او المنتجات البترولية.

وأوضح ان العالم، بات اليوم، اكثر من اي وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الارهابية التخريبية، واتخاذ اجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الارهابية التي تنفذها وتدعمها.

على صعيد اخر ندد اعضاء مجلس الأمن الدولي بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية السعودية في جدة، في 23 نوفمبر الماضي. كما اكد المجلس الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض، كما دعا الأطراف اليمنية الى الاجتماع بشكل عاجل تحت رعاية المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

