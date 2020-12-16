الخالد: تعاون السلطتين حجر الزاوية لتحقيق الإنجازات

وطن النهار

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء ايمان الحكومة بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديموقراطية السليمة واستقرارها.

وأعرب الخالد في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن تطلع الحكومة بأن يكون هذا الفصل بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.

وقال سموه ان البرنامج الحكومي سيشتمل على تنفيذ التدابير الهادفة الى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد بالاضافة الى البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا وسيراعى أن يكون برنامجا واقعيا يوازن بين الطموحات والامكانات.

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء إذ قال: «يطيب لي ونحن نلتقي اليوم «أمس» بافتتاح الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة أن أتقدم الى أخواتي واخواني المواطنين بأطيب التمنيات معبرا عن اعتزازي بأجواء الحرية والديموقراطية التي أجريت فيها الانتخابات النيابية وأكدت وجه الكويت الحضاري المعهود وجسدت روح التآلف والمودة ومبادئ الشورى التي يتسم بها مجتمعنا كما أتوجه اليكم بصادق التهاني والتبريكات على ثقة الناخبين بكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة الكبيرة التي حملنا اياها وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره، مستطرداً ولا يفوتنا جميعا في هذه المناسبة أن نستذكر بالشكر والتقدير الأخوات والأخوة أعضاء الحكومة والمجلس السابقين على ما قدموه من جهود مشهودة في ظل ظروف استثنائية عصيبة لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات والتحديات التي تستهدف ولاتزال هذا الوطن المعطاء ووحدته واستقراره.

ومضى قائلاً: «اننا اليوم نلتقي وسط مرحلة مهمة في مسيرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك المرصوص والعمل بتجرد وموضوعية وبوعي ومسؤولية والاجتهاد في أداء الواجب وتحمل تبعاته باخلاص لخدمة الكويت الحبيبة».

وزاد الخالد فقد شهدت مسيرتنا الوطنية في هذا العام الذي شارف على الانتهاء أحداثا جساما كان أصعبها فقداننا للوالد والقائد أميرنا الراحل المغفور له باذن الله الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه الذي ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يوفقنا للسير على خطاه. كما ألمت بالعالم والكويت جزء منه أزمة فيروس كورونا الذي فرض علينا التعامل مع اجراءات غير مسبوقة وأضر بالاقتصاد ومناحي الحياة المختلفة ولا نزال نكافح للحفاظ على الصحة العامة ووقاية المجتمع من شروره وما يتطلبه ذلك من وجوب التمسك بالاحتياطات الصحية التي قررتها وزارة الصحة في هذا الخصوص. مسترسلاً «وفي هذه المناسبة أجدد التحية والشكر والتقدير الى الشعب الكويتي بكل فئاته والى جميع المقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء وخاصة الأخوة في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والفنية وجميع رجال الداخلية والجيش والحرس الوطني وقوة الاطفاء وجميع العاملين في الجهات الحكومية وغيرها وفي هذا المقام نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسر التي فقدت أبناءها جراء اصابتهم بفيروس كورونا سائلين المولى القدير أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته». كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر للمتطوعين والمتطوعات على ما قدموه من عمل جبار وتضحيات مشهودة في دعم الجهود الحكومية في مواجهة هذا الوباء ولما لمسناه جميعا من بذل وتضحية في سبيل الوطن فلقد أبرزنا للعالم كله أن الكويت يدا واحدة في مواجهة الشدائد والتحديات.

المسؤولية الوزارية

ومضى قائلاً: ان التصدي للعمل العام وحمل المسؤولية الوزارية قد صار اليوم تضحية كبيرة وأن المحافظة على الممارسة الديموقراطية في ظل احترام الدستور والقوانين يتطلب النظر الى الأمور بالحكمة والروية فالحفاظ على وحدة الوطن واستقراره يحتم علينا جميعا تبادل الرأي والمشورة وتقديم التعاون على الخير وتجسيد روح الدستور والقوانين والالتزام بالقسم الذي أقسمناه وتنفيذ التوجيهات السامية واستخدام نهج موضوعي يسهم في ايجاد أفضل الحلول لقضايانا الجوهرية وتحقيق الانجازات الجادة التي يرتقي بها وطننا ويضفي روح الأمل والارتياح والتفاؤل في نفوس المواطنين.

وقال: «ان الحكومة تؤمن بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديموقراطية السليمة واستقرارها وهي تتطلع بقلوب مفتوحة وأياد ممدودة ورغبة صادقه الى أن يكون هذا الفصل التشريعي بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة وأن المجلس هو العون والسند للحكومة على أداء مهمتها ولذلك فانها لم تدخر جهدا في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره بما يشكل القاعدة الأساسية للممارسة الديموقراطية الصحيحة التي نتطلع اليها دائما».

وأشار الى أن الدستور حدد المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الكويت ونظم عمل سلطات الدولة مع تعاونها في ظل سيادة القانون كما ارسى الحقوق الأساسية للمواطنين والواجبات المفروضة عليهم والحكومة تؤكد حرصها على أن يكون عملها متفق وأحكام القانون ومحققة لتطلعات آمال المواطنين مستعينة في ذلك بالنصائح الايجابية والملاحظات الجوهرية والمهمة التي يبديها الأخوة أعضاء المجلس وسوف تعكف خلال الفترة القادمة على وضع تصور طموح لتحقيق الاصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة ومحاربة الفساد ودفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الاداري للدولة والانتقال الى الحكومة الرقمية سيضم برنامج عملها الذي سوف تقدمه الى مجلسكم اعمالا لحكم المادة 98 من الدستور والذي سيحوي التوجهات التي تفرضها خبرات السنوات الماضية والاحتياجات المستقبلية للمجتمع الكويتي، مواصلاً وسوف يشتمل هذا البرنامج على تنفيذ التدابير الهادفة الى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد كما سيشتمل على الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا جميعا الى غد أفضل باذن الله وسيراعى أن يكون برنامجا واقعيا قابلا للتنفيذ يوازن بين الطموحات والامكانات مقترنة بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وذلك لتأكيد المصداقية في التنفيذ وترسيخ الثقة المتبادلة.

اهتمامات المواطنين

وأضاف «ولاشك أننا أمام العديد من التوجهات والأولويات لاهتمامات المواطنين وتسعى الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر الى ترتيب الأهم فالمهم وفق أولويات التنفيذ حتى يكون ما يطرح من أقوال محله الأفعال باذن الله مع التأكيد على أن هذا البرنامج سوف يعكس تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذليل جميع معوقاتها والسعي الى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الايجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها مع الارتقاء بالخدمات العامة الى المستوى الذي يليق ببلدنا الغالي ومكانته بين الأمم ولاسيما بأننا بفضل الله وحمده نملك العزيمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعيننا على تحقيق ما نصبو اليه من آمال وطموحات».

وقال الخالد تؤكد الحكومة على استمرار الثوابت التي تقوم عليها سياساتها الخارجية في احترام استقلال وسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على حل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الانسان في العالم مؤكدة اعتزازها بعمقها العربي والاسلامي كما تعمل في ذات الوقت على ترسيخ وتقوية التعاون الايجابي البناء في مختلف المجالات والميادين بين الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤمنين بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ وأن الحفاظ على هذا الأمن وحمايته مسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول المجلس ولم تدخل الكويت وسعا في تعزيز الانفراج الايجابي في حل الازمة الخليجية وسوف نسعد جميعا بالعودة الطبيعية للعلاقات بين الدول الأعضاء المجلس في القريب العاجل بعون الله وتوفيقه.

وأكد أن مسألة الأمن ستبقى على الصعيدين الداخلي والخارجي على رأس اهتمامات الحكومة للايمان أن قضايا الأمن من أهم القضايا التي تستحق المتابعة والرقابة وسوف تتواصل الجهود الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وتأكيد سيادة القانون وتطبيقها على الجميع احترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامته. متداركاً و«في مواجهة مشكلة الاتجار بالاقامات فان جهود الحكومة مستمرة في السعي للقضاء عليها والعمل على سرعة تنفيذ ما صدر من قوانين أخصها قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي صدر أخيراً وبمراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية وفق مقتضيات المصلحة العامة وبما يصون سمعة دولة الكويت أمام جميع المحافل الدولية».

وقال الخالد «ان الحكومة وهي ماضية في معالجة ما يتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظيف وحل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص تؤكد حرصها على التطبيق الجاد لسياسة الاحلال وفقا للقرارات المنظمة لها ومقتضيات المصلحة الوطنية وبمراعاة حسن سير العمل والانجاز حسب ظروف الهيئات والأجهزة الحكومية والتنفيذ الفعلي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومة».

الرعاية السكنية

وبيّن «ان توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية التزام أساسي يتضمنه برنامج عمل الحكومة ولن تدخر الحكومة جهدا أو وسيلة من أجل تحقيق الهدف المنشود في توفير الأراضي والتمويل اللازمين لتأمين الرعاية لمستحقيها وفقا لمنظور عملي يؤدي الى معالجة القضية الاسكانية علاجا جذريا، لافتا إلى ان امام مجلسكم العديد من مشروعات القوانين التي سبق احالتها اليه وهي جميعها مشروعات قوانين تلبي حاجات ضرورية في مسيرة الطموحات التي نسعى الى تحقيقها ومنها مشروع قانون مدينة الحرير ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون اقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغيرها من مشروعات القوانين ذات الأولوية القصوى، مستطرداً «ان الحكومة تؤمن بأن الانسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة وأنه السبيل الى الارتقاء به بحسبان انه مستقبل تقدم الوطن وفي هذا الصدد فاننا أمام قضيتين أساسيتين الأولى وهي العناية والاهتمام بالشباب باعتباره يمثل الثروة الحقيقية في بناء الوطن وان ما نبذله من جهد ونوفره من امكانات لبناء قدرات الشباب هو استثمار حقيقي لا غنى عنه لنهضة الوطن ولذلك فان الحكومة لم ولن تألو جهدا في تقديم المزيد من الرعاية الفكرية والنفسية والبدنية والعمل على تحصينه من الأفكار والاجتهادات الضالة وتنويره مع استنهاض روح الطموح والتحدي لديه لمواجهة تحديات الحياة ومتطلباتها».

‏والأخرى هي قضية متابعة مسيرة التقدم العلمي التي يشهد العالم كل يوم آفاقا جديدة فيها تتطلب وجوب اعادة تقييم مناهج وطرق ووسائل التعليم والثقافة والاهتمام بالمعلم لكي نواكب التطور والتغيير فيها بما يتوافق مع ما يناسبنا لضمان تأهيل خريجي جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا بأفضل عناصر التعليم والمعارف والقدرات والمهارات ومن القيم والمبادئ المستمدة من ديننا الحنيف وقيمنا الاصيلة بما يعينهم على مواجهة تحديات المستقبل ويؤهلهم لكسب السبق في عالم تتطور فيه المعلومات وتتضاعف فيه المعارف وذلك من أجل تمكينهم من المشاركة الايجابية الفعالة في بناء مستقبل وطنهم الغالي.

وزاد الخالد «ان الحكومة تدرك تماما جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها وتعلم جيدا حجم التحدي الذي تواجهه وايمانها بالله سبحانه وتعالى ثم في معاونة مجلسكم لها مما يمكننا جميعا من تخطي الصعاب وتحقيق الاهداف والتطلعات.‏ان التنمية الشاملة التي تطلبها هذه المرحلة غير مقصورة على التنمية الاقتصادية بل ترتكز في الأساس الى تنمية المجتمع نفسه من خلال تطوير قطاعات الخدمات بجميع أنواعها وميكنتها والارتقاء بمستوى أدائها وتوفيرها في جميع أرجاء البلاد كما يرتبط بذلك تطوير وتحديث الجهاز الاداري للدولة بحيث تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة ودفع الاصلاح وتحقيقه.

عجلة الاصلاح

وفيما يتصل بالتوجهات الاقتصادية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الاصلاح الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة لهذه المرحلة الجديدة فاننا جميعا نعلم مخاطر استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل وتأثيره السلبي على الطرح المطلوب لتعزيز مكانة الكويت الغالية كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم لذلك فان الضرورة تقتضي العمل من أجل تنويع مصادر الدخل ومحاولة الاستثمار الأفضل من الفوائد المالية الحقيقية والعمل على تخفيض عجز الموازنة ودعم تطوير دور القطاع الخاص وتعزيز امكاناته للمساهمة بفعالية اكبر في مختلف مجالات البناء والاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في المجالات التنموية، كما أن العناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعاونتها على المساهمة في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد هي من أولويات العمل الحكومي. خاصة اننا ندرك تماما بأن الانجاز وتحقيق الطموحات المأمولة لن يكون الا بأن نعمل جميعا متعاونين متآزرين في اطار الممارسة الديموقراطية الواعية ودولة المؤسسات والقوانين الراسخة جاهدين لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم. نسأل الله سبحانه أن يحفظ الكويت الغالية واهلها وأن يعيننا جميعا على أداء الأمانة لتبقى الكويت كما عهدها دائما دار عز وأمان ورخاء وازدهار.

