الغانم: أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي أولاه إياها إخوانه أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة متمنيا له كل التوفيق والسداد، ومبتهلا سموه الى المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها سموه خالص التهنئة بالثقة التي أولاه إياها إخوانه أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برسالة تهنئة مماثلة.

وكان مجلس الأمة انتخب مرزوق الغانم رئيسا لفصله التشريعي السادس عشر حيث تولى المجلس ثمانية رؤساء منذ أول فصل تشريعي عام 1963.

وصوت المجلس لصالح الرئيس الغانم حيث حصل على 33 صوتا مقابل 28 صوتا للنائب بدر الحميدي وأربعة أصوات باطلة ليتولى الغانم رئاسة المجلس للمرة الثالثة حيث كان رئيسا للفصل التشريعي الرابع عشر (بدأ جلساته في السادس من أغسطس 2013 وتم حله في 16 اكتوبر 2016) والخامس عشر (بدأ جلساته في 23 ديسمبر عام 2016 إلى 20 اكتوبر عام 2020).

وعقب فوزه أكد الغانم الحرص على مد يد التعاون مع الجميع لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي.وتقدم الغانم في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى عقب فوزه بانتخابات رئاسة المجلس للفصل التشريعي الـ16 بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الأمة الذين نال ثقتهم وأعضاء مجلس الأمة الذين اشفقوا عليه من تحمل هذه المسؤولية.وقال «سأخاطبكم كرئيس لمجلس الأمة بكل صدق وأشهد الله سبحانه وتعالى والشعب الكويتي على ما أقول لقد نالني من الاساءات ما نالني في فترة الأيام السابقة والتزمت الصمت واحتسبت وتوكلت على الله سبحانه وتعالى».

وأضاف أن ذلك يأتي «احتراما للشعب الكويتي الذي أوصلني إلى قبة عبدالله السالم في هذا المركز والرقم والنسبة واحتراما لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وبين أن «ذلك يأتي احتراما لأعضاء مجلس الأمة جميعا دون أي استثناء أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين ولمصلحة البلاد والعباد».

وتابع «أقولها صادقا مخلصا أمينا على كل حرف أقوله لكم أمد يدي لكم جميعا فالخلافات الشخصية لن تفيدنا والمعارك الشخصية لن تنمي مجتمعنا ولن تعيننا على أداء الأمانة تجاه المواطنين».

وأكد أنه «يجب ألا نقتل الأمل في صراعاتنا الشخصية المطلوب مني ومن يختلف معي شخصيا العمل فداء للكويت والكويتيين فالشعب الكويتي ينتظر الأمل ولا يريد نزاعات شخصية» مشددا «أنا هنا أبدأ بنفسي في مد يد التعاون قبل الآخرين مع الجميع لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب».

