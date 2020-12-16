الشحومي نائباً للرئيس والديحاني لـ«السر» والشاهين مراقباً

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أحمد خليفة راشد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى أحمد خليفة راشد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس الثلاثاء انتخاب النائب أحمد الشحومي نائبا لرئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر.وجاء انتخاب النائب الشحومي لمنصب نائب الرئيس في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى بدور الانعقاد الأول بعد حصوله على 41 صوتا مقابل 19 صوتا لمنافسه النائب حسن جوهر.

يذكر أن النائب الشحومي من مواليد 1971 وحاصل على دبلوم دراسات عليا قانون وحاز عضوية مجلس الأمة 2006 ويعمل محام ولديه وهو عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتيين وأمين صندوقها. وانتخب مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر امس النائب فرز الديحاني لمنصب أمين سر مجلس الأمة بدور الانعقاد الأول وجاءت نتيجة التصويت على منصب أمين السر الذي تنافس عليه النائبان فرز الديحاني وسعدون العتيبي بنتيجة 39 صوتا للنائب الديحاني و20 صوتا للنائب العتيبي. وزكى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر أمس النائب أسامة الشاهين لمنصب مراقب مجلس الأمة بدور الانعقاد الأول.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أمس ان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لهم الحق في التصويت بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة كما هو الحال بالنسبة للنواب فيما عدا التصويت على طرح الثقة بالوزير.

وأضاف في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى من الفصل التشريعي الـ16 ان الحكومة جزء من مجلس الأمة والوزراء لهم الحق في التصويت كأعضاء في مجلس الأمة مثل النواب عدا التصويت على طرح الثقة بالوزير وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وبين ان للحكومة الحق في الادلاء برأيها وفق قناعاتها منذ أول مجلس للأمة في عام 1963.

وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على انه لا يجوز الطلب من الحكومة الإفصاح عن تصويتها باعتباره يخالف مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

