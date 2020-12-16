عيسى الكندري: ماضون في مكافحة الفساد وتطوير العمل

وطن النهار

أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عن بالغ الاعتزاز بنيل الثقة السامية وتعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة التي أدت القسم أول من أمس الاثنين. وقال في تصريح صحافي إن ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء «محل اعتزاز كبير» مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعينه على «تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد». وأكد الحرص على الاستمرار في مكافحة الفساد وتطوير العمل بوزارتي «الشؤون» و«الأوقاف» بما يحقق طموحات الشعب الكويتي ويسهم في تطوير المنظومة الحكومية في هذا الصدد.