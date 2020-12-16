المطيري: تطوير منظومة العمل الإعلامية والشبابية

وطن النهار

أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فخره واعتزازه بنيل ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتكليفه بعمله الوزاري. وقال المطيري في بيان له إنه سيبذل جميع الجهود المخلصة للنهوض وتطوير منظومة العمل وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة في تنفيذ الرسالة الوطنية الإعلامية والشبابية على أكمل وجه بما يعكس الوجه الحضاري المشرق للكويت ويليق بسمعة ومكانة وطننا العزيز مسترشدين في ذلك بالتوجيهات السامية. وأضاف أن ترشيح سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء له لتولي حقيبتي «الإعلام» و«شؤون الشباب» يعد تكليفا لا تشريف ويستلزم تكثيف العمل لتحقيق نقلة نوعية لهذين القطاعين المهمين. وأكد أنه سيعمل على تسخير جميع الإمكانيات الفنية والطاقات العاملة في الوزارتين بغية الارتقاء بالإعلام والشباب الكويتي على حد سواء وفق استراتيجية متكاملة تواكب المتغيرات والتحديات تشترك فيها جميع القطاعات لتحقيق رؤية الدولة التنموية (كويت جديدة 2035). وأعلن المطيري عن ترحيبه بكل فكرة أو مبادرة تسهم في الارتقاء بالإعلام الرسمي للدولة وكذلك الخاص والنهوض بشؤون الشباب الذين يمثلون عماد الحاضر وأمل المستقبل.