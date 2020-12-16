باسل الصباح: الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات

وطن النهار

جدد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح العهد على «السعي الدؤوب» للارتقاء بالمنظومة الصحية كاملة وتحسين جودة الخدمة المقدمة وتحقيق تطلعات المواطنين ترجمة للتوجيهات والثقة السامية لإعادة تكليفه في منصبه الوزاري. وقال الشيخ باسل الصباح إن مواصلة خطط محاصرة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتوفير لقاحات التطعيم خلال المرحلة المقبلة وفق مراحل محددة تراع أولوية الحاجة للتطعيم من أبرز الأولويات. وأشار إلى الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الشأن من إبرام بعض الاتفاقيات لتوفير اللقاحات والتفاوض على استكمال الكميات المطلوبة والعمل على تجهيز مراكز التطعيم تمهيدا للبدء بحملة التطعيم موضحا أن المؤشرات الأولية لعملية التسجيل الإلكتروني المسبق لتلقي اللقاح تؤكد مدى الوعي بأهمية هذه الخطوة كإحدى وسائل التصدى لهذه الجائحة. وأشاد بجهود وتعاون العاملين في الوزارة من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين خلال المرحلة الماضية مستدركا بالقول «لولا هذا التعاون لما نجحنا في مواجهة الجائحة وتحقيق كثير من الإنجازات الفنية التي نتطلع الى تحقيق المزيد منها خلال الفترة المقبلة». وأعرب عن ثقته الكبيرة في جميع العاملين بالمنظومة الصحية وحرصهم على مواصلة مسيرة العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي شهدتها الوزارة في مختلف القطاعات لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق التطلعات والطموحات التى يصبو إليها الجميع. وقال وزير الصحة إن نيل ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تضعه أمام مسؤوليات كبيرة سائلا العلي القدير أن يعينه على حمل هذه «الأمانة العظيمة» وبذل كل الجهود في سبيل سلامة المواطن وحفظ أمن البلاد الصحي. وذكر أن الاهتمام بالتنمية البشرية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية والصحية في مختلف التخصصات تعد من بين الركائز الأساسية التي يحرص عليها باعتبارهم «أهم المعايير لقوة النظام الصحي». وجدد التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستضع بما ستشهده من افتتاح لبعض المشاريع الصحية جميع العاملين في الوزارة أمام مسؤوليات كبيرة وسنكون جميعنا في تحد كبير بغية الارتقاء بمستويات الخدمة الصحية.