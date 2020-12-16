السفيرة الأميركية: وباء «كورونا» أحدث أزمة عالمية

وطن النهار

في إطار التعاون المستمر بين السفارة الأميركية والحكومة الكويتية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» عقدت السفارة بالتعاون مع وزارة الصحة لقاء افتراضيا لمناقشة اللقاحات التي تم طرحها لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة اختصاصي علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة ييل د. ريتشارد مارتينيلو وعدد من خبراء الصحة الكويتيين.

وفي كلمتها الافتتاحية قالت السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي أن تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد- 19» أدى إلى نشوء أزمة عالمية ذات أبعاد مختلفة منها الصحة العامة، والاقتصاد، والتعليم، والحياة الاجتماعية وغيرها من المجالات.

وتابعت : منذ بداية انتشار الوباء، تعاونت السفارة الأميركية مع المؤسسات الكويتية لتبادل الخبرات وتوفير أفضل الممارسات لمواجهة المخاطر والتحديات المحتملة. ولقد عملنا مع وزارة التربية لدعم مبادرات التعليم المحلي، لتمكين الطلاب من مواصلة العملية التعليمية حتى وقت إغلاق المدارس، بالإضافة إلى إعداد المعلمين وتدريبهم على أفضل طرائق التدريس عن بعد. كما عملنا بجد لمواصلة بناء شراكتنا حتى خلال «كوفيد- 19»،

ووفرنا سبل التواصل والربط بين خبراء الصحة الأميركيين مع الأطباء والباحثين الكويتيين عبر الاجتماعات الافتراضية، كما قمنا بتبادل المعلومات مع وزارة الصحة والجمهور حول كيفية انتشار COVID-19 وكيف يمكننا تقليل معدل العدوى.

وأشارت إلى حرص السفارة على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البحث العلمي والتعاون الصحي من خلال الحوار الاستراتيجي حيث يناقش البلدان إمكانية أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم برامج التبادل والمتحدثين وفرص التدريب للكويتيين الذين يعملون في المجالات الطبية والعلمية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الكويتية لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة، والبحوث الطبية الحيوية، والتكنولوجيا الطبية، والعلوم الطبية، وسبل تيسير هذا التعاون، موضحة أن هذا الاتفاق سيعزز تبادل المعرفة بين البلدين ويسمح لنا بمواجهة الأولويات الصحية المتبادلة بشكل أكثر فعالية مثل الوباء الحالي.

وأضافت : أن موضوع التوصل إلى لقاحات فاعلة وناجعة لـ COVID-19 يشغل الرأي العام العالمي، وتعلمون أن شركة فايزر الأميركية قد عرضت لقاحها في السوق العالمي، ونأمل أن يكون هذا اللقاح بداية لنهاية الوباء. ومع ذلك، نعلم أن الأطباء والجمهور لايزال لديهم العديد من الأسئلة حول سلامة وفعالية هذه اللقاحات. ولهذا السبب جمعنا خبراء أمريكيين وكويتيين الليلة لتقديم خبراتهم ومخاطبة أسئلتكم. ويعد هذا البرنامج مثالاً ممتازاً آخر للتعاون بين الولايات المتحدة والكويت للمساعدة في مكافحة أزمة «كوفيد-19».

وبدوره أشاد د. سلمان الصباح رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر: بالعاملين في الخطوط الأمامية في وزارة الصحة الذين يكرسون وقتهم وطاقتهم لاحتواء هذا الوباء، موضحا أن وزارة الصحة بالتعاون مع الحكومة قامت بإنشاء لجان في وقت مبكر لمتابعة تطور اللقاحات عن كثب مع الشركات الرائدة والتجارب لتقييم واختيار اللقاحات، كما وضعوا خطة للتطعيم من قبل «كوفيد-19» وأنشأوا رابط تسجيل.

