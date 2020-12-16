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في أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية لـ «العودة»

وصول 61 من العمالة المنزلية من الفلبين

فايز الزعل
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الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن وصول أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار مانيلا في الفلبين وعلى متنها 61 راكباً إيذانا ببدء خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة وفق اشتراطات السلطات الصحية.
الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية لخطة عودة العمالة العمالة المنزلية من الخارج قد أجرت استعداداتها بشكل نهائي لاستقبال الرحلات المحددة، حيث سيتم توفير 58 بناية سكنية تتضمن جميع الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي، كما تتضمن الخدمات اللوجستية إدارة وأمن وخدمات ومواصلات وعدد 3 فحص PCR وعدد 3 وجبات مقدمة من شركة كاسكو وإقامة لمدة 14 يوماً في سكن واحد لتسهيل الاشراف من قبل وزارة الصحة.


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