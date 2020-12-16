وصول 61 من العمالة المنزلية من الفلبين

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن وصول أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار مانيلا في الفلبين وعلى متنها 61 راكباً إيذانا ببدء خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة وفق اشتراطات السلطات الصحية.

الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية لخطة عودة العمالة العمالة المنزلية من الخارج قد أجرت استعداداتها بشكل نهائي لاستقبال الرحلات المحددة، حيث سيتم توفير 58 بناية سكنية تتضمن جميع الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي، كما تتضمن الخدمات اللوجستية إدارة وأمن وخدمات ومواصلات وعدد 3 فحص PCR وعدد 3 وجبات مقدمة من شركة كاسكو وإقامة لمدة 14 يوماً في سكن واحد لتسهيل الاشراف من قبل وزارة الصحة.

