«التربية»: مقابلات التعيين والإشرافية 23 الحالي

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، استئناف عقد مقابلات المعلمين الجدد ومقابلات الوظائف الاشرافية لوظيفة رئيس قسم وموجه فني للوظائف الاشرافية 23 الحالي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر نتيجة تفشي حالات كورونا بين المتقدمين واعضاء لجان المقابلات.

في هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، انه سيتم ابلاغ جميع المرشحين بمواعيد المقابلات من قبل ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، معلنا في نفس الوقت عن بدء إجراء الاختبار الإلكتروني للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد لجميع المراحل التعليمية اعتبارا من يوم الأحد 27 الحالي وحتى الاثنين 4 يناير 2021 في إدارة التطوير والتنمية بمنطقة الجابرية على فترتين صباحية ومسائية.

واشار السلطان في تصريح صحافي، إلى سيتم ارسال جميع الأسماء المرشحة الى جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وادارة التربية الخاصة خلال الفترة الحالية ليتسنى ابلاغ المرشحين ‏بموعد الاختبار وتاريخه طبقاً للمراحل والمناطق التعليمية الموضحة بالجدول، آملا من الجميع الالتزام بالحضور قبل بدء الاختبار بوقت كافٍ كذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية.

