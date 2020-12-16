الأمير للنواب: لا تهدروا الجهد والوقت في ترف تصفية الحسابات وافتعال الأزمات

الأولى

أكد سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ان مسيرة الوطن تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة ما يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج اصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا الى التنمية المستدامة.

وقال سموه في النطق السامي بجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة امس الثلاثاء ان نجاح برنامج الاصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الايجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة. وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد استهل النطق السامي بقوله: نستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان والتقدير جهود وانجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو اميرنا الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر طيب الله ثراه مؤكدين سيرنا على نهجه لتحقيق خير وتقدم كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.

وزاد: واذ اهنئكم بالفوز بعضوية مجلس الأمة وبالثقة الغالية التي اولاكم اياها شعبنا الأبي فانني اذكركم بأنكم ستؤدون بعد قليل قسمكم الدستوري وانه لقسم لو تعلمون عظيم وبشهادة شعب كريم وضع ثقته بكم وهي امانة ثقيلة في اعناقكم كما هي خارطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه خيرا وتقدما وازدهارا ولأبنائه امنا واستقرارا.

ومضى صاحب السمو يقول: انه التزام امام الله والمواطنين بالاخلاص للوطن واحترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء اعمالكم بالأمانة والصدق...هذه هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من اجلها لتحقيق آماله وتطلعاته.

واردف سموه قائلا: ابنائي الأعزاء لا شك انكم تدركون ما يشهده العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص من تطورات وأمامكم تحديات جسيمة وآمال يعلقها عليكم اهل الكويت فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والامكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات التي اصبحت محل استياء واحباط المواطنين وعقبة امام اي انجاز.

واستطرد سموه: انها دعوة صادقة ونصيحة مخلصة.. احرصوا على ان تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صالحة تجسد الايمان بالنهج الديموقراطي وجدواه وساحة للانجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل.

واردف سموه: ان مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج اصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا الى التنمية المستدامة، مشيرا سموه الى ان نجاح برنامج الاصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الايجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

واضاف سموه: نحمد الله ونشكر فضله ان جعل كويتنا الحبيبة ديرة خير وبركة ودار امن وأمان وواحة رخاء واستقرار وأفاء على اهلها الطيبين بفيض نعمه وأسباب العيش الكريم وانني على يقين راسخ بحرصكم جميعا على تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والعمل كفريق واحد متآزرين متكاتفين للحفاظ على هذه النعمة الغالية وحماية امن واستقرار هذا البلد الأمين لتبقى كويتنا الغالية كعهدها موطن العز والأمان عالية المكانة مرفوعة الراية بعون الله.

إرادة الشعب

علق النائب بدر الحميدي بعد نتيجة الرئاسة بالقول: التنافس موجود واستشعر ان الحكومة لم تتخذ الحياد بل وقفت ضد ارادة الشعب، وفي المرحلة المقبلة اتمنى الا ندخل في أزمات بهذه الطريقة، حتى نتفق على اجندة معينة.

من جانبه، رد الغانم: اسمح لي الاخ بدر: الحكومة لم تقف ضد ارادة الشعب بتصويتها، وانا وصلت بارادة اغلبية من الشعب في الدائرة، وارجوك انت معي في ذات الدائرة، ورقمي كان «دبل» رقمك وارادة الشعب تشمل الجميع وان شاء الله كلنا سواسية.

تصوير التصويت

برز بعض نواب كتلة الحميدي وهم يصورون ورقة تصويت الرئاسة، فيما أخرج النائب ثامر السويط هاتفا تلو الاخر اثناء تصويته في انتخابات الرئاسة، ونشر النائب السويط وصيفي الصيفي وناصر الدوسري ذلك التصويت في شبكات التواصل الاجتماعي.

الالتزام مع الحميدي

لم يلتزم مع الحميدي سوى 27 نائبا بالاضافة الى صوته، فيما كانت العهود والوعود تطلق باجتماعات الاغلبية من 41 نائبا في التصويت له، ما يشير الى نجاح الغانم في استمالة 14 منهم.

«ما راحت بعيد»

قال الغانم عقب انتخابه: أشكر بدر الحميدي على تنافسه الشريف معي في انتخابات الرئاسة، واقول لك «ما راحت بعيد».

إخلاء القاعة

أمر رئيس السن حمد الهرشاني قيادات حرس المجلس باخلاء القاعة من الجمهور بعد مواصلته الاستحسان والتصفيق والهتافات خاصة عند اعلان القائمين على الفرز احراز الغانم 31 صوتا ومازالت اربع ورقات لم يفصح عنها، وعليه اخليت القاعة الى حين نهاية انتخاب نائب الرئيس.