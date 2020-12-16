الغانم رئيساً لمجلس الأمة: أمد يد التعاون للجميع

الأولى

بعد انتخاب سري ورقي اختار مجلس الامة امس مرزوق الغانم رئيسا بأغلبية 33 صوتا مقابل 28 صوتا للنائب بدر الحميدي، حاسما معركة ظلت طاحنة طوال الايام العشرة الماضية. ووسط اجواء متشنجة في الجلسة استطاع رئيس السن النائب حمد الهرشاني احتواءها وما تضمنته من دعوات التصويت العلني التي فندت باستناده على آراء الخبراء الدستوريين بشأن مواد الدستور ولائحة المجلس بالاضافة الى تاريخ التجربة البرلمانية الكويتية.

وانتخب المجلس كذلك النائب احمد الشحومي نائبا للرئيس بـ 41 صوتا، باقتراع سري الكتروني بينما حصل منافسه النائب حسن جوهر على 19 صوتا.

واعلن الغانم بعد ترؤسه الجلسة عن مد يد التعاون للنواب كافة، وتوجهه للتسامي على الجراح جراء ما طاله من تجريح واساءات، وذلك من اجل مصلحة الكويت والبلاد والعباد، وفتح صفحة جديدة من اجل زرع الامل لتطلعات الشعب الكويتي، وطي صفحة الماضي، مؤكدا التزامه بنصوص الدستور واللائحة، مشيرا الى ان ارادة الشعب تشمل الجميع.

وتقدم الغانم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الأمة الذين نال ثقتهم والذين اشفقوا عليه من تحمل هذه المسؤولية.

وقال: سأخاطبكم كرئيس لمجلس الأمة بكل صدق وأشهد الله سبحانه وتعالى والشعب الكويتي على ما أقول، وهذا احتراماً للشعب الكويتي الذي أوصلني إلى قبة عبدالله السالم في هذا المركز والرقم والنسبة، واحتراماً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

واضاف: علينا ألا نقتل الأمل بصراعاتنا الشخصية، المطلوب مني وممن يختلف معي شخصياً العمل فداء للكويت والكويتيين، فالشعب الكويتي ينتظر الأمل ولا يريد نزاعات شخصية، وسوف أبدأ بنفسي في مد يد التعاون مع الجميع لتحقيق آمال وطموحات الشعب.

من ناحيته شدد وزير الدولة لشوون مجلس الامة مبارك الحريص على ان الحكومة جزء من المجلس ولاعضائها كافة حقوق النواب باستثناء المشاركة في التصويت في عملية طرح الثقة، لافتا الى ان الحكومة اعتادت ان تدلي برأيها منذ عام 1963 الى يومنا الحاضر، ومن حقنا ان ننتخب ولا نفصح عمن كان له التصويت.

بدوره قال النائب الشحومي: نحن امام نفس طيب بعد نتيجة الرئاسة ويمكن ان نبني عليه مستقبلا افضل للعلاقة بين النواب، وساكون سندا لكل النواب من دون استثناء، واشكر المنافسة الشريفة مع الاخ جوهر وهو يعلم غلاه الخاص لدي.

من جانبه قال حسن جوهر: الشكر لكل من اولاني الثقة وكل من اتخذ رايا آخر، واهنئ زميلي احمد الشحومي واتمنى له كل نجاح في مهمته بهذا الوقت المهم جدا.

وقال : ان الناس تنتظر منا الكثير، والشعب مستاء ورسالة الحكومة في الجلسة زادت الاستياء الشعبي وعلينا الاتجاه نحو خارطة الطريق الشعبية التي لا يمكن التعويل على الحكومة فيها، وعلينا استيعاب دروس الماضي والتركيز على الابعاد الشعبية في التشريعات بشكل حقيقي لا بالالفاظ فقط.

وفي الاتجاه الرئاسي المعاكس اكد عدد من نواب كتلة الحميدي على طي الصفحات الماضية، والاشارة الى انعدام الخلاف الشخصي مع الغانم، داعين الى تغيير مسار الرئاسة وتعاملها مع النواب اثناء إدارة الجلسات، وتقديم مصلحة الكويت ودعم تحركات محاربة الفساد، لافتين الى مدهم يد التعاون لمن يصلح ويلتزم باللائحة والدستور، وتجديد العمل بتوافق من اجل مصالح البلد تشريعا ورقابة.

وحمل عدد من نواب الكتلة الحكومة مسؤولية عدم حيادها في انتخابات الرئاسة.

من جانبه استشهد النائب سعود ابوصليب بتجربة عام 1967 حين كان الشيخ جابر الاحمد رئيساً للحكومة، حيث اتخذ قرارا في 7 فبراير 1967 اوعز فيه لجميع الوزراء بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة، وترك لممثلي الامة اختيار من يرأس بيت الامة، مضيفا: كان بودي اليوم من سمو الرئيس صباح الخالد ان يعتبر من تلك التجربة الفريدة ويترك لممثلي الامة ان يعبروا بحرية عن ارادة الامة وايصال من يرأس هذا البيت.

من جانبه قال النائب شعيب المويزري: بوعلي في خطابك تحدثت عن خلافات شخصية، اؤكد انه لا خلافات شخصية بيننا بل اختلاف بسبب سلوكياتك غير الدستورية، وان كنت انت قد تعرضت للهجوم فنحن تعرضنا لهجوم اكثر من اطراف فاسدة، مضيفا: تهمنا الكويت لا مرزوق او سواه، وعليك الآن الالتزام بالدستور واللائحة واخلاقيات العمل بالمجلس، فأسلوبك ما كان زين يا بوعلي في التعامل مع الكل ولم تكن تحترم النصوص الدستورية، والآن همنا البلد، وعلى الرئاسة التزام الحياد مع كل الاطراف، واتوجه للحكومة للفت نظرها الى ان الشعب تألم بسبب تشريعات صدرت من المجلسين الماضيين ونتمنى منها ان تحارب الفساد عمليا وواقعيا، مبديا اسفه لعدم الثقة بالحكومة في هذا الصدد قياسا على مؤشر واضح وهو قيام رئيس الحكومة بالتصويت في انتخابات الرئاسة سواء للغانم او الحميدي.