سهرة مع «صوت العرب»

آراء

هي المرة الأولى في حياتي التي لم أتتبع فيها اذاعة صوت العرب التي تبث من القاهرة كمستمع عاشق لهذه المنصة الاعلامية التي نشأنا وتربينا وترعرعنا في كنف ابداعاتها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حتى لحق بها ما لحق، وحتى أصابها ما أصاب اعلامنا العربي من تشويه للهوية، وتقزيم للأدوار، وتسطيح للرسائل.

رغم ذلك مازالت اذاعة صوت العرب تحتفظ بعبق الماضي، وتكتظ بالنخب المؤثرة، وبالأصوات الرخيمة المعبرة، وبالشخصيات التي تحلق في سماوات الكرامة والنخوة، والابداع والنجومية.

لأول مرة في ليلة السبت الماضي، لم أكن مستمعا لهذه الاذاعة العريقة، لكنني كنت ضيفا عليها وكنت سعيد الحظ بأنني وقفت أمام قامة وهامة اعلامية كبيرة، هي كبيرة مذيعات ومذيعي صوت العرب الدكتورة منال العالم، اتصلت بي لتتحدث معي في سهرة لافتة تحمل عنوانا براقا هو: نقوش على جدار الوطن، تمت دعوتي لأتحدث الى هذه المحطة شديدة الأهمية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

وبالفعل كان الحديث مثيرا لاهتمامي شخصيا، حيث إن الاعلامية المصرية الكبيرة منال العالم ربطت احتفالاتنا السنوية بأعيادنا الوطنية مع مسيرة حياة العبدلله، حول التعليم في البحرين، وحول سيرتي الذاتية وبطاقتي الشخصية، حول كل شيء تقريبا في أرشيف الأيام الجميلة التي عشناها أو تلك التي لم نعشها بعد.

كانت الأسئلة مفعمة بالوطنية والحوار كان مثيرا للشجون والشؤون العربية، وكيف كانت اذاعة صوت العرب منبرا يصل الينا كل مساء لينقل لنا خطب الزعماء وحوارات المفكرين العظماء، وأحداث الساعة العربية المنضبطة على «وطني حبيبي وطني الأكبر، يوم ورا يوم أحلامه بتكبر»، تذكرت هذه الأغنية بشيء من الفرح والدموع، الفرح لانتصاراتنا التي تحققت في الماضي والدموع على ما آلت اليه بلادنا العربية من تراجع وتشرذم وتقزيم وافشال لمقدراتها المهدرة، فرحت وحزنت، وشعرت بأن الأيام الخوالي، قد يكون لنا نصيبا فيها، وأن الذكريات التي تسبق الدموع آن لها أن تتجسد أمامي مرة ثانية، والمذيعة المحترمة تبادرني بسؤال حول المشروع العربي الذي سمعت عنه من خلال حوارات فضائية وصحافية متعددة لي خلال زياراتي المتكررة الى مصر العروبة، وبالفعل تذكرت ذلك المشروع الذي أصبح مهيض الجناح، وباتت قضيتنا ووحدتنا العربية على المحك ازاء التشرذم الذي طغى، والقسمة على مصالح قطرية حيث كان ذلك هو الهدف والطموح، والتفتت والتراجع الذي أصبح بمثابة الكابوس الذي نصحو على أطلاله مع صبيحة كل يوم في العراق أو سورية أو ليبيا أو اليمن أو لبنان.

سألتني الاعلامية الكبيرة عن المشروع العربي الذي تم وأده في المهد وأصبحت الأمة بلا مشروع، فأجبت بصوت يغلب عليه الأسى، لقد ذهب أدراج الرياح سيدتي، لكن الطموح والأمل لم يذهب معه في حقيبة الذكريات، حيث ترك لنا بصيصا من شوق يتخلق، وقليلا من حلم ينبض بأن يكون احياء المشروع العربي في وجه المشاريع الاقليمية والدولية المتنمرة بأمتنا بمثابة طوق النجاة لهذه الأمة من التهلكة.

ومن دون تردد قلت لها: مازال لدي الأمل، ومازال لدينا من الفرص ما يجعلنا قادرين على احياء المشروع العربي من مركزه الممكن وهو التعليم، ومن عاصمته الأبدية القاهرة، ومن أمته العظيمة أمة العرب أجمعين. اتفقت الاعلامية الكبيرة معي، واغرورقت عيوننا بالدموع وقالت: اذا كان ذلك هو الوضع، وتلك هي الحالة، وما طرحته هو الحل، فماذا تود أن تستمع الآن؟

ومن دون تردد قلت: وهل يمكن وأنا بصدد حديثي معكِ وعلى منصة اذاعة صوت العرب، هل هناك أحلى وأغلى من «وطني حبيبي.. الوطن الأكبر»؟

وقد كان لي ذلك، حتى ان نقوشنا على جدار الوطن، كانت مفعمة بحالة خاصة تحدثنا فيها عن التعليم وكيف أنه يلعب الأدوار الخلاقة جميعها، من أجل أمة قد تستعيد ما فاتها، وتلحق بقطار الحضارة، وتسترد عافيتها فلا وهن يصيبها، ولا جائحة تمص دماءها، ولا مشاريع متنمرة تنال من وحدتها وشموخها واستقلالها.

