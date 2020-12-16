آراء

يبا، أبوي، بابا، الوالد.

في الحقيقة تقف الكلمات حائرة وعاجزة.

الأب هو شمعة البيت، الأب سند وعزة وهيبة وكرامة.

الأب هو الحب والحنان والاشتياق.

الأب هو سعادة وفرح وضحكة وبسمة.

الأب هو تضحية وايثار وفداء.

لن نستطيع أن نعدد مكانة الأب ولكن يكفي أن أقول: كاف أن الأب سبب وجودك بهذه الدنيا.

خذوا هذه النصيحة التي أوجهها لمن يقدر الأب فقط:

لا تصبحوا مثل بعض البشر الذين لا يقدرون النعمة الا عند فقدها.

اذا كان والدك مازال على قيد الحياة فاذهب اليه وقبّل يديه ورأسه وقدميه، خدك تحت أقدامه واذا متوفى فادعو له بالرحمة.

برّوا آباءكم تعيشوا السعادة في حياتكم.

