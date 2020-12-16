اللقاح والتخوفات الشعبية

آراء

لم تعد الأزمة فقط مرتبطة بانتشار فيروس (كوفيد- 19) ولا بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية والصحية، بل هناك أزمة أخرى تلوح في الأفق وهي رفض غالبية الناس أخذ اللقاح فسكان العالم من أقاصي الأرض ومشارقها الى دولة الكويت، هناك فئة واسعة من الناس يرفضون التطعيم ويعتبرونه أكذوبة وأضراره كبيرة، وربما جزء من نظرية المؤامرة التي تستهدف الانسانية، كلٌ حسب قناعاته وفهمه.

الطبيعي أن تكون ردة الفعل هذه خصوصا وأن هذا اللقاح جديد وآثاره مازالت مبهمة بالرغم من التجارب المختبرية الناجحة، وما يزيد من رفض الناس هو ظهور عدة لقاحات مرة واحدة صينية وروسية وألمانية وأميركية، بالاضافة الى القصص الدارجة بالتنبؤ للوباء سواء في المجال الأدبي أو تصريحات بيل غيتس وغيره قبل الأزمة الصحية بسنوات، وبالرغم من هذا التصور الشعبي العالمي، فهناك كذلك بلدان لم تستورد اللقاح ولا نية لها في ذلك ورفضت أن تخضع مواطنيها للقاح مثل سويسرا أو غيرها من البلدان الأفريقية والأسيوية.

وبما أنني واحد من المواطنين المحتمل تلقيه اللقاح خصوصا اذا ارتبط السفر بضرورة أخذ التطعيم فاني أتفهم تخوفات الناس، فنحن لا نعرف مدى نجاحه وقوته المناعية وتأثيره على الجسم والصحة الشخصية على المديين القصير والطويل، وربما سوف أتابع تأثيراته على من أخذوه قبلي حتى أتجهز نفسيا وقناعة كذلك.

والله من وراء القصد،،،

